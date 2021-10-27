"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 48

كشف "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021).
ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، مَن يريد التحقق من الأهلية، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.sa لمعرفة حالة الأهلية.
كشف "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021).
ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، مَن يريد التحقق من الأهلية، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.sa لمعرفة حالة الأهلية.
كشف "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021).
ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، مَن يريد التحقق من الأهلية، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.sa لمعرفة حالة الأهلية.
كشف "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021).
ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، مَن يريد التحقق من الأهلية، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.sa لمعرفة حالة الأهلية.