لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا جميعهم من المُقيمين المخالطين
ارتفاع حالات الشفاء إلى 1170
سجل لبنان خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1745 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا جميعهم من المُقيمين المخالطين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-29
سجل لبنان خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1745 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:45 PM
لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا جميعهم من المُقيمين المخالطين
ارتفاع حالات الشفاء إلى 1170
سجل لبنان خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1745 حالة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.