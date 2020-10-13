حذر من دعم الصين .. "بومبيو" يطالب مراكز الأبحاث الأمريكية بكشف مصادر تمويلها

الدعوة شملت الكيانات ذات الصلة بالحكومة

طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء)، من مراكز الأبحاث في واشنطن التصريح عن مصادر تمويلها الخارجي، محذّرًا من دعم الصين وروسيا لهذه المؤسسات المعروفة بتأثيرها الكبير على السياسة الأمريكية.

ودعا "بومبيو" مراكز الأبحاث الساعية للتعاون مع وزارة الخارجية إلى التصريح بوضوح على مواقعها الإلكترونية عن أي تمويل خارجي تتلقاه، بما في ذلك من كيانات مدعومة حكوميًا، وفقًا لـ "فرانس 24".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن التصريح عن مصادر التمويل الخارجي ليس شرطًا للتعامل مع هذه الكيانات، لكنّ موظفي وزارة الخارجية سيسعون لمعرفة ما إذا تم التصريح وما إذا تضمّن مصادر تمويل محددة عند اتخاذ قرار بشأن التعاون من عدمه وماهية هذا التعاون.

وأعرب عن أمله أن تصبح جهود الولايات المتحدة لتشجيع الحوار الحر والمنفتح حول الحريات الاقتصادية والشخصية، والمساواة في المواطنة، وسيادة القانون والمجتمع المدني الحقيقي، أمرًا متاحًا في أماكن مثل الصين وروسيا.

ومنذ عقود تستقطب مراكز الأبحاث في واشنطن مسؤولي الإدارة بعد خروجهم من السلطة وتسعى للحصول على التمويل، علمًا بأن التمويل الخارجي غالبًا ما تقدمه دول صديقة للولايات المتحدة.