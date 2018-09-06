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"نماء" تزفّ 54 شاباً بمكة لسوق العمل ضمن برنامجها للتمكين

بهدف الانتقال بالأسر المستفيدة من الاحتياج إلى الكفاية والإنتاج

انخرط 54 شاباً سعودياً في سوق العمل، بعد توفير وظائف لهم من قِبَل برنامج "نماء" للتدريب المنتهي بالتوظيف "تمكين"، والذي تنفذه جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مساعد المدير العام المتحدث الرسمي باسم جمعية "نماء" سليم بن غيث الفايدي، أن برنامج "تمكين" يأتي لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجمعية بإطلاق برامج مميزة للتمكين؛ تهدف لخدمة المجتمع على وجه العموم والأسر المستفيدة المسجلة في "نماء" على وجه الخصوص؛ للانتقال بهم من دائرة الاحتياج إلى رحاب الكفاية وآفاق الإنتاج.

ولفت "الفايدي" إلى أن البرنامج يقدم تدريباً وتأهيلاً متكاملاً للملتحقين به من الشباب والفتيات؛ حيث يتم تزويدهم بالمهارات المطلوبة في مجالات عدة؛ بهدف تأهيلهم لسوق العمل؛ فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم؛ وذلك من خلال شراكات الجمعية مع العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية؛ حيث تسعى "نماء" من خلال برنامج "تمكين" إلى توفير 1000 وظيفة للشباب والفتيات السعوديين على عدة مراحل.

وأبان أن الجمعية عقدت مؤخراً عدداً من اللقاءات التعريفية للدفعة الأولى من المتقدمين والمتقدمات في برنامج "تمكين"، بالشراكة مع شركة مهارات لتنمية الموارد البشرية؛ حيث تم توفير أكثر من 50 فرصة وظيفية في شركة سما للأزياء المحدودة تم شغلها ولله الحمد؛ فيما تستعد الجمعية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.

يُذكر أن جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة، نالت عدداً من الجوائز؛ من أبرزها جائزة مكة للتميز، وجائزة التميز في العمل الخيري فئة المنشآت الاجتماعية الكبيرة على مستوى المملكة؛ وذلك لاهتمامها بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج؛ فضلاً عن تميزها بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع؛ بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نماء" تزفّ 54 شاباً بمكة لسوق العمل ضمن برنامجها للتمكين
سبق

انخرط 54 شاباً سعودياً في سوق العمل، بعد توفير وظائف لهم من قِبَل برنامج "نماء" للتدريب المنتهي بالتوظيف "تمكين"، والذي تنفذه جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مساعد المدير العام المتحدث الرسمي باسم جمعية "نماء" سليم بن غيث الفايدي، أن برنامج "تمكين" يأتي لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجمعية بإطلاق برامج مميزة للتمكين؛ تهدف لخدمة المجتمع على وجه العموم والأسر المستفيدة المسجلة في "نماء" على وجه الخصوص؛ للانتقال بهم من دائرة الاحتياج إلى رحاب الكفاية وآفاق الإنتاج.

ولفت "الفايدي" إلى أن البرنامج يقدم تدريباً وتأهيلاً متكاملاً للملتحقين به من الشباب والفتيات؛ حيث يتم تزويدهم بالمهارات المطلوبة في مجالات عدة؛ بهدف تأهيلهم لسوق العمل؛ فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم؛ وذلك من خلال شراكات الجمعية مع العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية؛ حيث تسعى "نماء" من خلال برنامج "تمكين" إلى توفير 1000 وظيفة للشباب والفتيات السعوديين على عدة مراحل.

وأبان أن الجمعية عقدت مؤخراً عدداً من اللقاءات التعريفية للدفعة الأولى من المتقدمين والمتقدمات في برنامج "تمكين"، بالشراكة مع شركة مهارات لتنمية الموارد البشرية؛ حيث تم توفير أكثر من 50 فرصة وظيفية في شركة سما للأزياء المحدودة تم شغلها ولله الحمد؛ فيما تستعد الجمعية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.

يُذكر أن جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة، نالت عدداً من الجوائز؛ من أبرزها جائزة مكة للتميز، وجائزة التميز في العمل الخيري فئة المنشآت الاجتماعية الكبيرة على مستوى المملكة؛ وذلك لاهتمامها بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج؛ فضلاً عن تميزها بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع؛ بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:59 AM

"نماء" تزفّ 54 شاباً بمكة لسوق العمل ضمن برنامجها للتمكين

بهدف الانتقال بالأسر المستفيدة من الاحتياج إلى الكفاية والإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انخرط 54 شاباً سعودياً في سوق العمل، بعد توفير وظائف لهم من قِبَل برنامج "نماء" للتدريب المنتهي بالتوظيف "تمكين"، والذي تنفذه جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مساعد المدير العام المتحدث الرسمي باسم جمعية "نماء" سليم بن غيث الفايدي، أن برنامج "تمكين" يأتي لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجمعية بإطلاق برامج مميزة للتمكين؛ تهدف لخدمة المجتمع على وجه العموم والأسر المستفيدة المسجلة في "نماء" على وجه الخصوص؛ للانتقال بهم من دائرة الاحتياج إلى رحاب الكفاية وآفاق الإنتاج.

ولفت "الفايدي" إلى أن البرنامج يقدم تدريباً وتأهيلاً متكاملاً للملتحقين به من الشباب والفتيات؛ حيث يتم تزويدهم بالمهارات المطلوبة في مجالات عدة؛ بهدف تأهيلهم لسوق العمل؛ فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم؛ وذلك من خلال شراكات الجمعية مع العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية؛ حيث تسعى "نماء" من خلال برنامج "تمكين" إلى توفير 1000 وظيفة للشباب والفتيات السعوديين على عدة مراحل.

وأبان أن الجمعية عقدت مؤخراً عدداً من اللقاءات التعريفية للدفعة الأولى من المتقدمين والمتقدمات في برنامج "تمكين"، بالشراكة مع شركة مهارات لتنمية الموارد البشرية؛ حيث تم توفير أكثر من 50 فرصة وظيفية في شركة سما للأزياء المحدودة تم شغلها ولله الحمد؛ فيما تستعد الجمعية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.

يُذكر أن جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة، نالت عدداً من الجوائز؛ من أبرزها جائزة مكة للتميز، وجائزة التميز في العمل الخيري فئة المنشآت الاجتماعية الكبيرة على مستوى المملكة؛ وذلك لاهتمامها بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج؛ فضلاً عن تميزها بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع؛ بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.

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