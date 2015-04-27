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خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ51 لدارة الملك عبدالعزيز ويؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني

الموافقة على مشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم عبر الاتصال المرئي الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

وأكد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاجتماع أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه، منوهًا بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال خمسين عامًا منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية السعودية 2030.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عددًا من القرارات، منها: الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام (2021 - 2023م)، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس الدارة في العام القادم.

وصادق المجلس على الحسابَين الختاميَّين للدارة للعامَين الماليَّين (1441 ـ 1442هـ)، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.

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خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ51 لدارة الملك عبدالعزيز ويؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني
سبق

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم عبر الاتصال المرئي الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

وأكد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاجتماع أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه، منوهًا بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال خمسين عامًا منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية السعودية 2030.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عددًا من القرارات، منها: الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام (2021 - 2023م)، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس الدارة في العام القادم.

وصادق المجلس على الحسابَين الختاميَّين للدارة للعامَين الماليَّين (1441 ـ 1442هـ)، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:38 PM

خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ51 لدارة الملك عبدالعزيز ويؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني

الموافقة على مشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم عبر الاتصال المرئي الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

وأكد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاجتماع أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه، منوهًا بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال خمسين عامًا منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية السعودية 2030.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عددًا من القرارات، منها: الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام (2021 - 2023م)، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس الدارة في العام القادم.

وصادق المجلس على الحسابَين الختاميَّين للدارة للعامَين الماليَّين (1441 ـ 1442هـ)، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.

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