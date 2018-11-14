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"مدني مكة" يرفع جاهزيته ويدعو للحذر بعد تقارير "الأرصاد"

شدد على عدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة رفع جاهزيته استعداداً لهطول الأمطار، وفقاً للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وجريان الأودية والشعاب بالسيول.

ودعا نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، إضافةً إلى متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وشدد "القرني" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة، وأماكن جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، متمنياً السلامة للجميع.

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"مدني مكة" يرفع جاهزيته ويدعو للحذر بعد تقارير "الأرصاد"
سبق

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة رفع جاهزيته استعداداً لهطول الأمطار، وفقاً للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وجريان الأودية والشعاب بالسيول.

ودعا نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، إضافةً إلى متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وشدد "القرني" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة، وأماكن جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، متمنياً السلامة للجميع.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:51 PM

"مدني مكة" يرفع جاهزيته ويدعو للحذر بعد تقارير "الأرصاد"

شدد على عدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
1
7,399

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة رفع جاهزيته استعداداً لهطول الأمطار، وفقاً للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وجريان الأودية والشعاب بالسيول.

ودعا نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، إضافةً إلى متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وشدد "القرني" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة، وأماكن جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، متمنياً السلامة للجميع.

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