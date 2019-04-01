أمير الشرقية: منطقة الخير تبتهج بزيارة قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين

"أحمد بن فهد": هذه الزيارات تعبير صادق عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أن المنطقة تبتهج هذه الأيام بزيارة راعي مسيرة التنمية في بلادنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- مُتفقدًا الأحوال ومطمئنًا على حصول المواطنين على احتياجاتهم، ومُجددًا العهد بأن تستمر المسيرة بالروح التاريخية ذاتها التي نهضت ببلادنا، ووفرت لها الاستقرار والأمن، فمرحبًا بمليكنا في منطقة الخير والنماء، ‏ونفتح القلوب مُشرعة لاستقبال قائد المسيرة، فمعه نستمر في طريق التنمية والبناء.

وأضاف: المسيرة ماضية ولا تتوقف أبدًا، فقائد الحزم لا يتوقف عن الصعود، ومن خلفه مواطنون لا يترددون في الوقوف صفًا واحدًا خلف قائد ملهمٍ ومحبوبٍ، يهمه أبناء شعبه ويوليهم حق رعايته ومتابعة شؤونهم ورعاية أحوالهم، فهم في قلبه وعقله، ولذلك فإن لقاء أهالي المنطقة الشرقية بخادم الحرمين إنما هو لقاء الأحبة، والراعي والرعية، وفتح أبواب المستقبل على مصراعيها، لتمضى بلادنا إلى أعلى مراتب المجد.

وتابع: نرحب بقائد نهضتنا "سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذه الزيارة التي تأتي في إطار رعايته وعنايته بأبناء شعبه في مختلف مناطق المملكة، وهي تعني قدوم الخير والعطاء والنَّماء والازدهار، لأنها تكتبُ تاريخًا يعكسُ التَّطوُّرَ الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، الذي ‏خطت فيه بلادنا تحت قيادته خطوات واسعةً تجاه المستقبل، وبناء دولةٍ عصريةٍ تتقدَّمُ في كل المجالات، وتُؤسس لنهضة تواكب الطموحات والتطلعات".

وأشار إلى أن حرص سيدي خادم الحرمين أيده الله على زيارة المناطق هو نهج دأب عليه قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، وتتويجًا لتلاحم هذا الشعب الوفي مع قيادته، ودفعًا لمسيرة البناء والتنمية بالحاضر ورؤية المستقبل وهذا نهج هذه القيادة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه حتى عهدنا الحاضر، وهي التي لا تتوقف أبداً عن أي أعمال مفيدة للوطن والمواطن، تسعى لمصلحة المواطن، ولا تكلّفه عناء السعي إليها، فالمملكة ولله الحمد تحت قيادتها الحكيمة تعبرُ إلى برِّ الأمان بكفاءة سياسية وإدارية واقتصادية مُذهلة، وتستمر في مشروعات التنمية وبناء الوطن ومواكبة التطورات، بما يحقق للمواطنين رفاهيتهم التي يتطلعون إليها بكل النواحي ومن ضمنها تدشين العديد من المشروعات الخدمية التي يحتاجون إليها، وتساعدهم في أن يطوروا قدراتهم، فالإنسان هو رأس المال التنموي وهو الذي يبني ويعمر، ولطالما ظلت القيادة حريصة على تطوير الموارد البشرية حتى تصل أقصى مراحل التطور وتعمل بكل جهدها من أجل وطنها، بعقل مُفكرٍ وقلبٍ مفتوحٍ وروحٍ واثقةٍ بأنه يُمكن صناعة المستقبل بالمنهج الذي يواكب طموحاتنا.

وسأل أمير الشرقية الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جانب آخر، أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن المنطقة الشرقية تنعم هذه الأيام بسعادة غامرة بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله - وسيدي ولي العهد الأمين وحرصهما دائمًا على الوجود بين أبناء الشعب في كل المناطق وتلمسهما احتياجاتهم، حيث تأتي هذه الزيارات تعبيرًا صادقًا عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخًا للوحدة الوطنية بين أبناء المملكة في مختلف المناطق وتجسد عمق التلاحم بين ولاة الأمر والمواطنين الذين يكنون لهم عظيم الحب والتقدير.

أضاف: وهذه الزيارة الكريمة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة الشرقية نموًا اقتصاديًا، وازدهارًا معيشيًا على كل الأصعدة، وكذلك إطلاق مشروعات عملاقة بدعم حكومي سخي، وبحرص واهتمام من قيادتنا الرشيدة أيدها الله.

وقال: وهاهي المنطقة الشرقية أرض الخير تسعد وأهلها باستقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله في هذه الزيارة الميمونة التي تكسب المنطقة بهاءً وحسنًا وجمالاً وهي امتدادٌ لما سبقها من زيارات توجت بها هذه المنطقة العزيزة ما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على أن تكون قريبة من أبناء شعبها في كل المناطق، فقيادتنا يحفظها الله تؤكد دومًا ضرورة العناية بالإنسان السعودي وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة له، لذلك فإننا نعمل جميعًا بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ونصائحهما وإرشاداتهما، بما يحقق التَّطلعات ويرتقى بالقدرات ويؤهلنا لأن نصنع مستقبلاً مشرقًا، تتوفر فيه كل متطلبات الحياة الكريمة



وسأل نائب أمير الشرقية الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.