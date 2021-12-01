"دقائق لإنقاذ ثلاثة أرواح".. مبادرة للتبرع بالدم بمهرجان المجاردة

بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية.. وسبقتها مبادرة "اعرف أرقامك"

دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي أمس الثلاثاء وبحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم محمد عسيري مبادرة (دقائق لإنقاذ ثلاث أرواح ) حملة التبرع بالدم والتي نظمها القطاع الصحي بالتعاون مع اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وبلدية المجاردة وقد تم تنفيذ الحملة بشارع الفن بمحافظة المجاردة بحضور عدد من أهالي وزوار المحافظة من رواد شارع الفن وذلك ضمن فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام تحت شعار (قمم وشيم).

وتُعدّ هذه المبادرة من المبادرات الوطنية الصحية الموجهة لأفراد المجتمع، للتوعية بأهمية التبرع بالدم والتكافل الاجتماعي والمساهمة في إنقاذ الأرواح والتي بدأها محافظ المجاردة المكلف بالتبرع بالدم.

وكان قد أطلق القطاع الصحي بالمجاردة معرض لمبادرة ( اعرف أرقامك ) مساء أمس الأول بذات الموقع تناول المعرض أركان توعوية وقياس كتلة الجسم ومحيط الخصر وتحليل للسكر التراكمي والتي تعد من المبادرات الوطنية الصحية الموجهة لأفراد المجتمع، وذلك للتوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز المؤشرات الحيوية عبر تطبيق صحتي المؤثرة على صحة الفرد كالضغط والسكري ومحيط الخصر وكتلة الجسم، حيث يكمن أثر هذه المبادرة بتحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مجتمع حيوي وزيادة متوسط العمر من "٧٤ - ٨٠" عاماً.