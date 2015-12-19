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أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي في المنطقة

أهاب بالجميع سرعة المبادرة بأخذ الجرعات التنشيطية

اطّلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقارير الوضع الصحي في المنطقة خلال الفترة الماضية من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد أمير المنطقة خلال لقائه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مهيباً بالجميع بالمبادرة بأخذ الجرعات التنشيطية للقاحات كورونا للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.
ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة.
من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام من أمير المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي في المنطقة
سبق

اطّلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقارير الوضع الصحي في المنطقة خلال الفترة الماضية من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد أمير المنطقة خلال لقائه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مهيباً بالجميع بالمبادرة بأخذ الجرعات التنشيطية للقاحات كورونا للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.
ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة.
من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام من أمير المنطقة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:11 PM

أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي في المنطقة

أهاب بالجميع سرعة المبادرة بأخذ الجرعات التنشيطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اطّلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقارير الوضع الصحي في المنطقة خلال الفترة الماضية من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد أمير المنطقة خلال لقائه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مهيباً بالجميع بالمبادرة بأخذ الجرعات التنشيطية للقاحات كورونا للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.
ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة.
من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام من أمير المنطقة.

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