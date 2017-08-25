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رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي

شهد تطعيم أول طالب وطالبة منوهًا باهتمام القيادة بتوفير الرعاية الصحية

افتتح رئيس مركز القريع بني مالك محمد بن عبدالله الشهري مساء اليوم مركز لقاحات كورونا بالقريع بني مالك، وتم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا لطالب وطالبة في المرحلة المتوسطة، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية الصحية لحماية وسلامة مواطني السعودية ومَن يقيم على أرضها كافة. مشيرًا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا رفعت القيادة شعار الإنسان أولاً، وتوحدت جهود الجهات الحكومية، وتكاملت مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كافة في سبيل تحقيق ذلك.

ودعا مستشفى القريع المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مع تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح مدير مستشفى القريع محمد حامد المالكي أنه تم تحديد مقر اللقاح بمقر المجلس البلدي التابع لبلدية القريع بني مالك لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية، وهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة، من خلال تجهيز أربع غرف لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية القريع عتيق الجعيد أن البلدية سخّرت في هذا الاتجاه إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية.

وأشار إلى أن المشروع الذي دُشّن اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة يأتي امتدادًا للعمل التشاركي الموحد، مؤكدًا جاهزية مقر المجلس البلدي للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد - 19 يوميًّا، ووضع الخطط اللازمة كافة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة.

كما وجّه مدير التعليم بحداد بني مالك أحمد بن عيضة المالكي شكره وتقديره لمستشفى القريع وأبطال الصحة لاهتمامهم بالطلاب والطالبات لتلقي جرعات لقاح كورونا؛ لكي تستمر المسيرة التعليمية في هذا العام الدراسي الاستثنائي.

حضر الافتتاح مدير المستشفى ورئيس البلدية ومدير التعليم بحداد بني مالك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي
سبق

افتتح رئيس مركز القريع بني مالك محمد بن عبدالله الشهري مساء اليوم مركز لقاحات كورونا بالقريع بني مالك، وتم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا لطالب وطالبة في المرحلة المتوسطة، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية الصحية لحماية وسلامة مواطني السعودية ومَن يقيم على أرضها كافة. مشيرًا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا رفعت القيادة شعار الإنسان أولاً، وتوحدت جهود الجهات الحكومية، وتكاملت مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كافة في سبيل تحقيق ذلك.

ودعا مستشفى القريع المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مع تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح مدير مستشفى القريع محمد حامد المالكي أنه تم تحديد مقر اللقاح بمقر المجلس البلدي التابع لبلدية القريع بني مالك لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية، وهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة، من خلال تجهيز أربع غرف لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية القريع عتيق الجعيد أن البلدية سخّرت في هذا الاتجاه إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية.

وأشار إلى أن المشروع الذي دُشّن اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة يأتي امتدادًا للعمل التشاركي الموحد، مؤكدًا جاهزية مقر المجلس البلدي للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد - 19 يوميًّا، ووضع الخطط اللازمة كافة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة.

كما وجّه مدير التعليم بحداد بني مالك أحمد بن عيضة المالكي شكره وتقديره لمستشفى القريع وأبطال الصحة لاهتمامهم بالطلاب والطالبات لتلقي جرعات لقاح كورونا؛ لكي تستمر المسيرة التعليمية في هذا العام الدراسي الاستثنائي.

حضر الافتتاح مدير المستشفى ورئيس البلدية ومدير التعليم بحداد بني مالك.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:28 PM

رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي

شهد تطعيم أول طالب وطالبة منوهًا باهتمام القيادة بتوفير الرعاية الصحية

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عبدالله الراجحي - الطائف
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افتتح رئيس مركز القريع بني مالك محمد بن عبدالله الشهري مساء اليوم مركز لقاحات كورونا بالقريع بني مالك، وتم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا لطالب وطالبة في المرحلة المتوسطة، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية الصحية لحماية وسلامة مواطني السعودية ومَن يقيم على أرضها كافة. مشيرًا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا رفعت القيادة شعار الإنسان أولاً، وتوحدت جهود الجهات الحكومية، وتكاملت مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كافة في سبيل تحقيق ذلك.

ودعا مستشفى القريع المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مع تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح مدير مستشفى القريع محمد حامد المالكي أنه تم تحديد مقر اللقاح بمقر المجلس البلدي التابع لبلدية القريع بني مالك لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية، وهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة، من خلال تجهيز أربع غرف لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية القريع عتيق الجعيد أن البلدية سخّرت في هذا الاتجاه إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية.

وأشار إلى أن المشروع الذي دُشّن اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة يأتي امتدادًا للعمل التشاركي الموحد، مؤكدًا جاهزية مقر المجلس البلدي للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد - 19 يوميًّا، ووضع الخطط اللازمة كافة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة.

كما وجّه مدير التعليم بحداد بني مالك أحمد بن عيضة المالكي شكره وتقديره لمستشفى القريع وأبطال الصحة لاهتمامهم بالطلاب والطالبات لتلقي جرعات لقاح كورونا؛ لكي تستمر المسيرة التعليمية في هذا العام الدراسي الاستثنائي.

حضر الافتتاح مدير المستشفى ورئيس البلدية ومدير التعليم بحداد بني مالك.

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