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"الثقافة والفنون" و"أدبي جدة" يواصلان استقبال مشاركات مسابقة "اليوم الوطني"

تشمل مواضيع  التراث العمراني والزي التقليدي والفنون الشعبية والحرف اليدوية

يواصل فرع الجمعية العربية للثقافة والفنون، والنادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة، استقبال مشاركات الفنانين الفوتوغرافيين، للمشاركة في المعرض الفوتوغرافي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث تشمل مواضيع المشاركة في التراث العمراني، والزي التقليدي، والفنون الشعبية، والحرف اليدوية الشعبية، والحضارة والتطور.

واشترطت لجنة المسابقة، أن تكون المشاركة من داخل المملكة، وأن يتم إرسال العمل بشكل جيد، وتُقبل الصور الطولية والعرضية بمقاس A3، وبصيغة JPG بجودة تصل إلى 1300، وألا تحتوي على شعارات وكتابات نصية، فيما حددت اللجنة إرسال المشاركات على البريد photo@sasca.org.sa، في موعدٍ أقصاه الـ14 من شهر سبتمبر الجاري.

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"الثقافة والفنون" و"أدبي جدة" يواصلان استقبال مشاركات مسابقة "اليوم الوطني"
سبق

يواصل فرع الجمعية العربية للثقافة والفنون، والنادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة، استقبال مشاركات الفنانين الفوتوغرافيين، للمشاركة في المعرض الفوتوغرافي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث تشمل مواضيع المشاركة في التراث العمراني، والزي التقليدي، والفنون الشعبية، والحرف اليدوية الشعبية، والحضارة والتطور.

واشترطت لجنة المسابقة، أن تكون المشاركة من داخل المملكة، وأن يتم إرسال العمل بشكل جيد، وتُقبل الصور الطولية والعرضية بمقاس A3، وبصيغة JPG بجودة تصل إلى 1300، وألا تحتوي على شعارات وكتابات نصية، فيما حددت اللجنة إرسال المشاركات على البريد photo@sasca.org.sa، في موعدٍ أقصاه الـ14 من شهر سبتمبر الجاري.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
02:22 PM

"الثقافة والفنون" و"أدبي جدة" يواصلان استقبال مشاركات مسابقة "اليوم الوطني"

تشمل مواضيع  التراث العمراني والزي التقليدي والفنون الشعبية والحرف اليدوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يواصل فرع الجمعية العربية للثقافة والفنون، والنادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة، استقبال مشاركات الفنانين الفوتوغرافيين، للمشاركة في المعرض الفوتوغرافي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث تشمل مواضيع المشاركة في التراث العمراني، والزي التقليدي، والفنون الشعبية، والحرف اليدوية الشعبية، والحضارة والتطور.

واشترطت لجنة المسابقة، أن تكون المشاركة من داخل المملكة، وأن يتم إرسال العمل بشكل جيد، وتُقبل الصور الطولية والعرضية بمقاس A3، وبصيغة JPG بجودة تصل إلى 1300، وألا تحتوي على شعارات وكتابات نصية، فيما حددت اللجنة إرسال المشاركات على البريد photo@sasca.org.sa، في موعدٍ أقصاه الـ14 من شهر سبتمبر الجاري.

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