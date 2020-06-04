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فروع "الإسكان" و"سكني الشامل" تقدم خدماتها وسط إجراءات احترازية

بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50% وفق تعليمات وزارة الموارد

واصلت فروع وزارة الإسكان في كل مناطق المملكة، عدا مكة المكرمة، ومركز "سكني الشامل" بالرياض تقديم خدماتها من خلال استقبال المواطنين والمراجعين بواسطة خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني"، بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المُختصة.

وتلتزم كل فروع الوزارة ومركز "سكني الشامل" بتطبيق الاحترازات للعاملين والمراجعين أثناء وجودهم داخل الفروع من تباعد بما لا يقل عن مترين ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة عند المداخل واستخدام المعقمات، في الوقت الذي تستقبل فيه المواطنين والمراجعين بحجز موعد مُسبق للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج "سكني" التابع للوزارة في مكاتب خدمة مستفيدي" سكني" والفروع، ما عدا مكة المكرمة، ويمكن حجز الموعد عن طريق خيار "راسلنا" عبر تطبيق وموقع "سكني" على الرابط https://sakani.housing.sa/contact.

تأتي هذه العودة مع الاستمرار في تقديم كل الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني على مدار الساعة؛ بهدف زيادة نسب تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، واستمراراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقد تم تجهيز وتعقيم كل فروع الوزارة قبل عودة عمل الموظفين والبدء في استقبال المواطنين فيها وفي مركز "سكني الشامل"، الذي بدأ باستقبال الزوار والمستفيدين في الرياض الأحد الماضي من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

ويواصل برنامج "سكني" تقديم خياراته المتنوعة للأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات متعددة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، ضمن 77 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص توفر أكثر من 134 ألف وحدة حول المملكة بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال تتوزّع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة من فلل وشقق وتاون هاوس مع المرافق والخدمات، وفي إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن كل التساؤلات (199090)، بالإضافة إلى المنصات الرقمية، إلى جانب الموقع الإلكترونيsakani.housing.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، فيما تمت خدمة 130.502 أسرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، منها نحو 44 ألف أسرة سكنت منازلها.

وزارة الإسكان سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فروع "الإسكان" و"سكني الشامل" تقدم خدماتها وسط إجراءات احترازية
سبق

واصلت فروع وزارة الإسكان في كل مناطق المملكة، عدا مكة المكرمة، ومركز "سكني الشامل" بالرياض تقديم خدماتها من خلال استقبال المواطنين والمراجعين بواسطة خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني"، بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المُختصة.

وتلتزم كل فروع الوزارة ومركز "سكني الشامل" بتطبيق الاحترازات للعاملين والمراجعين أثناء وجودهم داخل الفروع من تباعد بما لا يقل عن مترين ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة عند المداخل واستخدام المعقمات، في الوقت الذي تستقبل فيه المواطنين والمراجعين بحجز موعد مُسبق للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج "سكني" التابع للوزارة في مكاتب خدمة مستفيدي" سكني" والفروع، ما عدا مكة المكرمة، ويمكن حجز الموعد عن طريق خيار "راسلنا" عبر تطبيق وموقع "سكني" على الرابط https://sakani.housing.sa/contact.

تأتي هذه العودة مع الاستمرار في تقديم كل الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني على مدار الساعة؛ بهدف زيادة نسب تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، واستمراراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقد تم تجهيز وتعقيم كل فروع الوزارة قبل عودة عمل الموظفين والبدء في استقبال المواطنين فيها وفي مركز "سكني الشامل"، الذي بدأ باستقبال الزوار والمستفيدين في الرياض الأحد الماضي من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

ويواصل برنامج "سكني" تقديم خياراته المتنوعة للأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات متعددة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، ضمن 77 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص توفر أكثر من 134 ألف وحدة حول المملكة بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال تتوزّع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة من فلل وشقق وتاون هاوس مع المرافق والخدمات، وفي إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن كل التساؤلات (199090)، بالإضافة إلى المنصات الرقمية، إلى جانب الموقع الإلكترونيsakani.housing.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، فيما تمت خدمة 130.502 أسرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، منها نحو 44 ألف أسرة سكنت منازلها.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:12 PM

فروع "الإسكان" و"سكني الشامل" تقدم خدماتها وسط إجراءات احترازية

بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50% وفق تعليمات وزارة الموارد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت فروع وزارة الإسكان في كل مناطق المملكة، عدا مكة المكرمة، ومركز "سكني الشامل" بالرياض تقديم خدماتها من خلال استقبال المواطنين والمراجعين بواسطة خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني"، بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المُختصة.

وتلتزم كل فروع الوزارة ومركز "سكني الشامل" بتطبيق الاحترازات للعاملين والمراجعين أثناء وجودهم داخل الفروع من تباعد بما لا يقل عن مترين ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة عند المداخل واستخدام المعقمات، في الوقت الذي تستقبل فيه المواطنين والمراجعين بحجز موعد مُسبق للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج "سكني" التابع للوزارة في مكاتب خدمة مستفيدي" سكني" والفروع، ما عدا مكة المكرمة، ويمكن حجز الموعد عن طريق خيار "راسلنا" عبر تطبيق وموقع "سكني" على الرابط https://sakani.housing.sa/contact.

تأتي هذه العودة مع الاستمرار في تقديم كل الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني على مدار الساعة؛ بهدف زيادة نسب تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، واستمراراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقد تم تجهيز وتعقيم كل فروع الوزارة قبل عودة عمل الموظفين والبدء في استقبال المواطنين فيها وفي مركز "سكني الشامل"، الذي بدأ باستقبال الزوار والمستفيدين في الرياض الأحد الماضي من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

ويواصل برنامج "سكني" تقديم خياراته المتنوعة للأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات متعددة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، ضمن 77 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص توفر أكثر من 134 ألف وحدة حول المملكة بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال تتوزّع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة من فلل وشقق وتاون هاوس مع المرافق والخدمات، وفي إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن كل التساؤلات (199090)، بالإضافة إلى المنصات الرقمية، إلى جانب الموقع الإلكترونيsakani.housing.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، فيما تمت خدمة 130.502 أسرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، منها نحو 44 ألف أسرة سكنت منازلها.

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