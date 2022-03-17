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الجزائر تعلق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول عربية

لتعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا

أصدر رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، قراراً بتعليق جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من خمس دول عربية.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم، إنه وبقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ أصدر رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد, تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من تونس والقاهرة ودبي والدوحة وعمان (الأردن).

وكانت الجزائر علقت في وقت سابق اليوم جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الإفريقي.

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الجزائر تعلق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول عربية
سبق

أصدر رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، قراراً بتعليق جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من خمس دول عربية.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم، إنه وبقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ أصدر رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد, تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من تونس والقاهرة ودبي والدوحة وعمان (الأردن).

وكانت الجزائر علقت في وقت سابق اليوم جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الإفريقي.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:17 AM

الجزائر تعلق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول عربية

لتعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أصدر رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، قراراً بتعليق جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من خمس دول عربية.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم، إنه وبقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ أصدر رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد, تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من تونس والقاهرة ودبي والدوحة وعمان (الأردن).

وكانت الجزائر علقت في وقت سابق اليوم جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الإفريقي.

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