تلقى الملازم طارق بن محسن عبد الله الفهمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا "الفهمي" الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
"الفهمي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية
تلقى الملازم طارق بن محسن عبد الله الفهمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا "الفهمي" الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
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"الفهمي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-18
تلقى الملازم طارق بن محسن عبد الله الفهمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
08:03 PM
"الفهمي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية
تلقى الملازم طارق بن محسن عبد الله الفهمي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا "الفهمي" الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
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