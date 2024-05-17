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جدة.. بلدية الصفا تغلق مستودعًا مخالفًا لإخفاء كميات من البصل بهدف الاحتكار

داخل فيلا سكنية وتم التحفظ على الكمية وإعداد محضر بالواقعة

أغلقت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس، مستودًعا مخالفًا داخل فيلا سكنية بحي الصفا؛ وذلك بعد رصد شاحنات تقوم بإخفاء كميات من البصل داخل المستودع بهدف الاحتكار ورفع السعر ومن ثم بيعه بسعر أعلى.

وتمت مداهمة الموقع بمشاركة فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم التحفظ على كمية تُقَدر بـ54.00 طن من البصل وإغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك حفظًا للواقعة.

وأضاف الزهراني أنه تم حجز الناقلات التي قامت بتنزيل البصل من قِبَل البلدية.

وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وصحة وسلامة السكان.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. بلدية الصفا تغلق مستودعًا مخالفًا لإخفاء كميات من البصل بهدف الاحتكار
سبق

أغلقت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس، مستودًعا مخالفًا داخل فيلا سكنية بحي الصفا؛ وذلك بعد رصد شاحنات تقوم بإخفاء كميات من البصل داخل المستودع بهدف الاحتكار ورفع السعر ومن ثم بيعه بسعر أعلى.

وتمت مداهمة الموقع بمشاركة فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم التحفظ على كمية تُقَدر بـ54.00 طن من البصل وإغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك حفظًا للواقعة.

وأضاف الزهراني أنه تم حجز الناقلات التي قامت بتنزيل البصل من قِبَل البلدية.

وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وصحة وسلامة السكان.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:22 AM

جدة.. بلدية الصفا تغلق مستودعًا مخالفًا لإخفاء كميات من البصل بهدف الاحتكار

داخل فيلا سكنية وتم التحفظ على الكمية وإعداد محضر بالواقعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
2,122

أغلقت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس، مستودًعا مخالفًا داخل فيلا سكنية بحي الصفا؛ وذلك بعد رصد شاحنات تقوم بإخفاء كميات من البصل داخل المستودع بهدف الاحتكار ورفع السعر ومن ثم بيعه بسعر أعلى.

وتمت مداهمة الموقع بمشاركة فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه تم التحفظ على كمية تُقَدر بـ54.00 طن من البصل وإغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك حفظًا للواقعة.

وأضاف الزهراني أنه تم حجز الناقلات التي قامت بتنزيل البصل من قِبَل البلدية.

وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وصحة وسلامة السكان.

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