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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

بريطانيا: معدل وفيات كورونا في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى

بلغ 85.7 وفاة لكل 100 ألف شخص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانًا تجاوز ضِعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررًا بمراحل عدة.

وطِبقًا للأرقام الرسمية التي صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، فإن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى؛ إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص؛ أي ما يمثل تقريبًا ضِعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن المناطق الأشد تضررًا في العاصمة هي أحياء: (نيوهم، وبرنت، وهاكني)، وهي من الأحياء الأكثر فقرًا. وجاء معدل الوفيات في "نيوهم" عند 1454.3 وفاة لكل مئة ألف شخص.

من جهته، قال نيك ستريب، رئيس إدارة التحليل الصحي بمكتب الإحصاء: "تجاوز معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانًا ضِعف ذلك المسجل بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل حرمانًا".

وتابع: "من الطبيعي ارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانًا؛ لكن يبدو أن كوفيد-19 لا يزال يجعل المعدل أكثر ارتفاعًا حتى الآن".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: معدل وفيات كورونا في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى
سبق

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانًا تجاوز ضِعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررًا بمراحل عدة.

وطِبقًا للأرقام الرسمية التي صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، فإن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى؛ إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص؛ أي ما يمثل تقريبًا ضِعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن المناطق الأشد تضررًا في العاصمة هي أحياء: (نيوهم، وبرنت، وهاكني)، وهي من الأحياء الأكثر فقرًا. وجاء معدل الوفيات في "نيوهم" عند 1454.3 وفاة لكل مئة ألف شخص.

من جهته، قال نيك ستريب، رئيس إدارة التحليل الصحي بمكتب الإحصاء: "تجاوز معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانًا ضِعف ذلك المسجل بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل حرمانًا".

وتابع: "من الطبيعي ارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانًا؛ لكن يبدو أن كوفيد-19 لا يزال يجعل المعدل أكثر ارتفاعًا حتى الآن".

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:24 PM

بريطانيا: معدل وفيات كورونا في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى

بلغ 85.7 وفاة لكل 100 ألف شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانًا تجاوز ضِعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررًا بمراحل عدة.

وطِبقًا للأرقام الرسمية التي صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، فإن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى؛ إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص؛ أي ما يمثل تقريبًا ضِعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن المناطق الأشد تضررًا في العاصمة هي أحياء: (نيوهم، وبرنت، وهاكني)، وهي من الأحياء الأكثر فقرًا. وجاء معدل الوفيات في "نيوهم" عند 1454.3 وفاة لكل مئة ألف شخص.

من جهته، قال نيك ستريب، رئيس إدارة التحليل الصحي بمكتب الإحصاء: "تجاوز معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانًا ضِعف ذلك المسجل بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل حرمانًا".

وتابع: "من الطبيعي ارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانًا؛ لكن يبدو أن كوفيد-19 لا يزال يجعل المعدل أكثر ارتفاعًا حتى الآن".

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