النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى

قال: نحثّ الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد تذبذباً في تسجيل حالات كورونا المؤكدة والحرجة، والتزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا في المملكة: تجاوز عدد من تلقوا اللقاح مليوناً و700 ألف شخص، والتوسع في إعطاء اللقاحات أمر مهم.

وتابع: نحث الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال ‫#تطبيق_صحتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد تذبذباً في تسجيل حالات كورونا المؤكدة والحرجة، والتزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا في المملكة: تجاوز عدد من تلقوا اللقاح مليوناً و700 ألف شخص، والتوسع في إعطاء اللقاحات أمر مهم.

وتابع: نحث الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال ‫#تطبيق_صحتي.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:03 PM

متحدث "الصحة": التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى

قال: نحثّ الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,230

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد تذبذباً في تسجيل حالات كورونا المؤكدة والحرجة، والتزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا في المملكة: تجاوز عدد من تلقوا اللقاح مليوناً و700 ألف شخص، والتوسع في إعطاء اللقاحات أمر مهم.

وتابع: نحث الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال ‫#تطبيق_صحتي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,939
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة