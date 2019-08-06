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أمير تبوك يطمئنّ على صحة الشيخ الفاخري

يرقد في مستشفى الملك فهد منذ أيام

اطمأنّ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على صحة الشيخ سداد بن محمود الفاخري، أحد أعيان منطقة تبوك، الذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

جاء ذلك خلال زيارة له اليوم، في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله المستشفى: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة غرم الله الغامدي، وأبناء الشيخ سداد الفاخري.

واطمأنّ الأمير فهد على صحة الشيخ سداد الفاخري، داعيًا الله العلي القدير له الشفاء العاجل، فيما أعرب أبناء سداد بن محمود الفاخري، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه.

وأثنى ذوو الشيخ "الفاخري" على متابعة أمير منطقة تبوك المستمرّة لوالدهم، وحرصه الدائم على السؤال عنه والاطمئنان عليه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين أن الأمير فهد بن سلطان، دائمًا ما يكون قريبًا من أهالي المنطقة، داعين لسموه بأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يطمئنّ على صحة الشيخ الفاخري
سبق

اطمأنّ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على صحة الشيخ سداد بن محمود الفاخري، أحد أعيان منطقة تبوك، الذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

جاء ذلك خلال زيارة له اليوم، في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله المستشفى: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة غرم الله الغامدي، وأبناء الشيخ سداد الفاخري.

واطمأنّ الأمير فهد على صحة الشيخ سداد الفاخري، داعيًا الله العلي القدير له الشفاء العاجل، فيما أعرب أبناء سداد بن محمود الفاخري، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه.

وأثنى ذوو الشيخ "الفاخري" على متابعة أمير منطقة تبوك المستمرّة لوالدهم، وحرصه الدائم على السؤال عنه والاطمئنان عليه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين أن الأمير فهد بن سلطان، دائمًا ما يكون قريبًا من أهالي المنطقة، داعين لسموه بأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
05:59 PM

أمير تبوك يطمئنّ على صحة الشيخ الفاخري

يرقد في مستشفى الملك فهد منذ أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اطمأنّ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على صحة الشيخ سداد بن محمود الفاخري، أحد أعيان منطقة تبوك، الذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

جاء ذلك خلال زيارة له اليوم، في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله المستشفى: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة غرم الله الغامدي، وأبناء الشيخ سداد الفاخري.

واطمأنّ الأمير فهد على صحة الشيخ سداد الفاخري، داعيًا الله العلي القدير له الشفاء العاجل، فيما أعرب أبناء سداد بن محمود الفاخري، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه.

وأثنى ذوو الشيخ "الفاخري" على متابعة أمير منطقة تبوك المستمرّة لوالدهم، وحرصه الدائم على السؤال عنه والاطمئنان عليه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين أن الأمير فهد بن سلطان، دائمًا ما يكون قريبًا من أهالي المنطقة، داعين لسموه بأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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