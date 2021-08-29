النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

الخرطوم تبدأ حملة تلقيح غداً

أعلنت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان تلقى 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" تبرعت بها فرنسا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيانين منفصلين، أن اللقاحات سلمت بدعم من "اليونيسف" من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19".

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات غداً بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان تلقى 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" تبرعت بها فرنسا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيانين منفصلين، أن اللقاحات سلمت بدعم من "اليونيسف" من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19".

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات غداً بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:57 PM

فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

الخرطوم تبدأ حملة تلقيح غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
126

أعلنت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان تلقى 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" تبرعت بها فرنسا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيانين منفصلين، أن اللقاحات سلمت بدعم من "اليونيسف" من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19".

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات غداً بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة