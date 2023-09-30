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لطيفة فجرًا.. "أجواء إجازة الأسبوع" كما يراها "الحصيني": أمطار بهذه المناطق

فيما تَوَقع طقسًا حارًّا نهارًا ورياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع -من اليوم الخميس إلى السبت- حارة نهارًا، لطيفة فجرًا، على معظم المناطق، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، واليمن)".

وتابع عن طقس الجمعة: "المنخفض المداري في هذا اليوم متوقع أن يكون شمال الهند، وأجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.. ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ونواحي الخرخير وعمان واليمن".

وأردف عن طقس السبت: "سيشهد أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، ورياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من القطاعين الغربي والشرقي، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن)".

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لطيفة فجرًا.. "أجواء إجازة الأسبوع" كما يراها "الحصيني": أمطار بهذه المناطق
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع -من اليوم الخميس إلى السبت- حارة نهارًا، لطيفة فجرًا، على معظم المناطق، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، واليمن)".

وتابع عن طقس الجمعة: "المنخفض المداري في هذا اليوم متوقع أن يكون شمال الهند، وأجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.. ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ونواحي الخرخير وعمان واليمن".

وأردف عن طقس السبت: "سيشهد أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، ورياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من القطاعين الغربي والشرقي، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن)".

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
08:35 AM

لطيفة فجرًا.. "أجواء إجازة الأسبوع" كما يراها "الحصيني": أمطار بهذه المناطق

فيما تَوَقع طقسًا حارًّا نهارًا ورياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع -من اليوم الخميس إلى السبت- حارة نهارًا، لطيفة فجرًا، على معظم المناطق، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، واليمن)".

وتابع عن طقس الجمعة: "المنخفض المداري في هذا اليوم متوقع أن يكون شمال الهند، وأجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.. ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ونواحي الخرخير وعمان واليمن".

وأردف عن طقس السبت: "سيشهد أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، ورياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من القطاعين الغربي والشرقي، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن)".

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