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الصخور الساقطة تُغلق عقبة حزنة في الباحة

الجهات المعنية باشرت الموقع.. ولا إصابات

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة -قبل قليل- نتيجة تساقط الصخور على الطريق.

وبدأت الجهات ذات العلاقة في إزالة الصخور المتساقطة نتيجة الأمطار السابقة التي تعرّضت لها المنطقة، ولم تحدث أي إصابات أو تلفيات نتيجة تساقط الصخور في الطريق.

الصخور الساقطة عقبة حزنة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصخور الساقطة تُغلق عقبة حزنة في الباحة
سبق

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة -قبل قليل- نتيجة تساقط الصخور على الطريق.

وبدأت الجهات ذات العلاقة في إزالة الصخور المتساقطة نتيجة الأمطار السابقة التي تعرّضت لها المنطقة، ولم تحدث أي إصابات أو تلفيات نتيجة تساقط الصخور في الطريق.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
11:48 AM

الصخور الساقطة تُغلق عقبة حزنة في الباحة

الجهات المعنية باشرت الموقع.. ولا إصابات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
555

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة -قبل قليل- نتيجة تساقط الصخور على الطريق.

وبدأت الجهات ذات العلاقة في إزالة الصخور المتساقطة نتيجة الأمطار السابقة التي تعرّضت لها المنطقة، ولم تحدث أي إصابات أو تلفيات نتيجة تساقط الصخور في الطريق.

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