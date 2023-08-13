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أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع الصحة النفسية

في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد

قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة، في وفاة أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عبدالكريم بن خلف المطيري - رحمه الله -.

وسأل أمير الرياض في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر خلف المطيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب

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أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع الصحة النفسية
سبق

قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة، في وفاة أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عبدالكريم بن خلف المطيري - رحمه الله -.

وسأل أمير الرياض في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر خلف المطيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
06:43 PM

أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع الصحة النفسية

في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة، في وفاة أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عبدالكريم بن خلف المطيري - رحمه الله -.

وسأل أمير الرياض في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر خلف المطيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب

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