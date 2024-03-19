"ترامب" يوقّع قانون حزمة المساعدات للمواطنين لمواجهة آثار كورونا

سفن طبية لدعم ولاية نيويورك.. و"الشيوخ" يوافق على قانون "العائلات"

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون حزمة المساعدات من فيروس كورونا، والتي تتضمن أحكامًا بتوفير الاختبار المجاني لكل المواطنين، وإجازة طارئة مدفوعة.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن جهود الإدارة الأمريكية والمشرّعين الأمريكيين ستتواصل لتمرير جملة الإجراءات الإسعافية التي اقترحتها إدارة الرئيس ترامب لمواجهة الركود الاقتصادي ومساعدة المواطنين بما قيمته تريليون دولار أمريكي.

كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إجراءات طارئة لتخفيف الألم المالي والآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر فادحة.

ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ"قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تَضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، كما سيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون الجديد خلال الأسبوع الحالي؛ وذلك بالتزامن مع مواصلة تفاوض الإدارة والمشرّعين لتمرير قانون يسمح بالحصول على تريليون دولار إضافي لدعم الاقتصاد، مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد إلى أكثر من 100 حالة.

ومن جهة أخرى، أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن ولايته ستستقبل سفينة طبية في شكل مستشفى، بناء على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأوضح حاكم الولاية كومو في تصريح صحفي، أنه تَوَاصل مع الرئيس ترامب اليوم بشأن الدعم لولايته؛ موضحًا أنها خطوة غير عادية؛ واصفًا إياه بأنه مستشفى عائم حرفيًّا؛ مما سيضيف طاقة، ويحتوي على حوالى 1000 غرفة، ومزود بغرف عمليات.

وقال كومو: إن الرئيس ترامب يتخذ ترتيبات لإرسال سفينة أخرى هي "يو إس إن إس كومفورت" إلى العاصمة المالية للولايات المتحدة، التي تُعد من أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من الوباء.

وحتى صباح الأربعاء بلغ عدد المصابين في مدينة نيويورك وحدها أكثر من 1330 حالة مؤكدة بالفيروس، حسب حاكم الولاية.