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بلدي ظهران الجنوب يناقش تنفيذ 12 مشروعًا

أكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية

عقدت، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة العادية السبعين للمجلس البلدي لظهران الجنوب، في مقر المجلس برئاسة عوض أحمد الوادعي، وحضور جميع الأعضاء.

وأكد "الوادعي" أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الاجتماع خصص لمناقشة 12 مشروعًا جار تنفيذها، واستعرض تقارير اللجان الأربع المشكلة من المجلس التي وقفت ميدانيًّا على مواقع المشاريع وسجلت ملاحظات نوقشت مع رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف، وعدد من موظفي قسم المشاريع.

وأوصى الاجتماع بمخاطبة البلدية للرد على جميع الملاحظات التي اتفق أعضاء المجلس عليها، خصوصًا ما يتعلق بنقص بعض المعلومات حول عدد من المشاريع، ومن ثم عقد جلسة طارئة لمناقشة رد البلدية.

وأضاف "الوادعي" أن الاجتماع اختتم بمناقشة مطالب واقتراحات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ظهران الجنوب المجلس البلدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدي ظهران الجنوب يناقش تنفيذ 12 مشروعًا
سبق

عقدت، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة العادية السبعين للمجلس البلدي لظهران الجنوب، في مقر المجلس برئاسة عوض أحمد الوادعي، وحضور جميع الأعضاء.

وأكد "الوادعي" أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الاجتماع خصص لمناقشة 12 مشروعًا جار تنفيذها، واستعرض تقارير اللجان الأربع المشكلة من المجلس التي وقفت ميدانيًّا على مواقع المشاريع وسجلت ملاحظات نوقشت مع رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف، وعدد من موظفي قسم المشاريع.

وأوصى الاجتماع بمخاطبة البلدية للرد على جميع الملاحظات التي اتفق أعضاء المجلس عليها، خصوصًا ما يتعلق بنقص بعض المعلومات حول عدد من المشاريع، ومن ثم عقد جلسة طارئة لمناقشة رد البلدية.

وأضاف "الوادعي" أن الاجتماع اختتم بمناقشة مطالب واقتراحات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
05:43 PM

بلدي ظهران الجنوب يناقش تنفيذ 12 مشروعًا

أكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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عقدت، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة العادية السبعين للمجلس البلدي لظهران الجنوب، في مقر المجلس برئاسة عوض أحمد الوادعي، وحضور جميع الأعضاء.

وأكد "الوادعي" أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الاجتماع خصص لمناقشة 12 مشروعًا جار تنفيذها، واستعرض تقارير اللجان الأربع المشكلة من المجلس التي وقفت ميدانيًّا على مواقع المشاريع وسجلت ملاحظات نوقشت مع رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف، وعدد من موظفي قسم المشاريع.

وأوصى الاجتماع بمخاطبة البلدية للرد على جميع الملاحظات التي اتفق أعضاء المجلس عليها، خصوصًا ما يتعلق بنقص بعض المعلومات حول عدد من المشاريع، ومن ثم عقد جلسة طارئة لمناقشة رد البلدية.

وأضاف "الوادعي" أن الاجتماع اختتم بمناقشة مطالب واقتراحات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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