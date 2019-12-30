ما هو النادي المقصود؟.. إدارة ناد كبير تطلب إبعاد الإعلامي "محمد السويلم" من إحدى القنوات!

فجّر محمد السويلم، اللاعب الدولي في أندية الأهلي والتعاون والرائد ومدير الكرة السابق في نادي النصر مفاجأة من العيار الثقيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّد السويلم قائلاً:" #حقيقة_مؤلمة.. إدارة ناد كبير ارتبطت به رسمياً سابقاً تطلب من إحدى القنوات إبعادي ‏لأني لا أمثلهم.؟!".





الجدير بالذكر أن السويلم في الوقت الحالي يعمل كمحلل وناقد حصري لقناة 24 الرياضية وسبق له أن تولى مهمة مدير الكرة في نادي النصر ورحل في شهر مايو عام 2012.

وتسببت تغريدة السويلم في إثارة الجدل بشأن النادي المقصود إن كان النصر أو الأهلي بحسب تغريدته.

