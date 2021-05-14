في جدة.. تكريم الفائزين والفائزات بجائزة "التعليم عن بُعد"

خلال حفل افتراضي.. وقيمة الجوائز بلغت 120 ألف ريال

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي، الحفل الافتراضي الختامي لجائزة تعليم جدة للتعليم عن بُعد، مساء أمس الأربعاء، من خلال بث مباشر عبر قناة تعليم جدة على اليوتيوب.

وشهد الخفل إعلان وتكريم الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جدة للتعليم عن بُعد بجوائز تقديرية ومبالغ مالية تصل الى 120 ألف ريال، بحضور ومشاركة مساعدي المدير العام ومديري ومديرات الإدارات والمعلمين والمعلمات بتعليم جدة.

وقال "المسعودي": الإبداع لا يتشكل في مجمله إلا من خلال الفكر الذي يحمله المبدعون الحريصون على الرقي بالعمل في المؤسسة التي ينتمون إليها، إذا كان نشاط هذه المؤسسة ينصب في بناء الأجيال وتعليمهم وهنا يكون للإبداع معنى آخر وأثر يمتد عبر هذه الأجيال.

وأضاف: هذا ما ظهر في العمل المؤسسي المحكم الموسوم باسم إدارتكم التعليمية ألا وهو جائزه إدارة تعليم جدة للتعليم عن بعد، التي انطلقت في وقت قياسي فاختصرت الوقت بجهد يليق بمستهدفها ومكانته ألا وهو المعلم حامل رسالة التعليم.

وأردف: عندما أظهرت مؤشرات الأداء التعليمي وجود معلمين أبدعوا وتميزوا في التعليم عن بعد وكسروا حاجز الزمان والمكان، قررت إدارة التعليم في جدة أن تكرم هذا المعلم المبدع بكل مصداقيه وعدالة.

وتابع: تم تكليف إدارة الإشراف التربوي بالبدء بالتخطيط والتحكيم للجائزة، فُصممت أدلتها الإجرائية والتفسيرية وتم تحكيمها تحت إشراف مركز التميز بتعليم جدة.

وقال "المسعودي": تعليم جدة يزخر بعددٍ كبير من المعلمين والمعلمات الذين تنافسوا بكل شرف في تحقيق هدف هذه الجائزة ألا وهو إبراز الأعمال المميزة التي تمت تطبيقها بالتعليم عن بعد خلال هذه الأزمة ومن خلال الخيارات المتعددة التي أتاحتها وزارة التعليم في مجال التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.

وأضاف: هذه الجائزة جاءت وفق توجهات الوزارة نحو استمراريه التعليم رغم أن الفصول مغلقة، وذلك للحد الفاقد التعليمي لأبنائنا وبناتنا وحفلنا هذا ما هو إلا بداية لتوجه جديد يبرز فيه المعلمون والمعلمات أصحاب الخبرة في تفعيل المنصات التعليمية وتصميم الأدوات الإلكترونية والمحتوى المميز في التعليم عن بعد .

من جهته، قال مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني: نظرًا لأهمية دور المعلمين والمعلمات في تجويد عمليات التعليم والتعلم ولثقتنا في قدرتهم على استمرار الدراسة عن بعد، قدمت الإدارة العامة للتعليم بجدة مسابقة للتعليم عن بعد، تعزيزاً لما قدموا وتحفيزاً لما سيقدمون.

وأضاف: وضعت هذه المسابقة مبدأ العدل وتكافؤ الفرص محوراً رئيسياً فجاءت متناغمةً ومتناسبةً مع نوع التعليم حكومياً وأهلياً، حيث إن هناك ثمة منصات متعددة تنفذ في نوعي التعليم وضعت أهدافاً مهمة قابلة للتحقيق ومجالات متنوعة ومتكاملة فيها تفعيل المنصات المعتمدة وتشهد تفاعل المتعلمين مع ما يقدمه المعلمون وفيها الإبداع والتميز .

وأردف: من مؤشرات النجاح أن تقدم هذه الجائزة قرابة أربعة آلاف معلم ومعلمة، ونقول لكل مشارك ومبادر وفائز شكراً لكم على مبادرتكم وحرصكم وتميزكم وإبداعكم وترككم الأثر الكبير على طلابكم ومجتمعكم المدرسي والتعليمي.

وفي ختام الحفل، تم إعلان أسماء 20 معلماً ومعلمة فائزين وفائزات بجائزة تعليم جدة للتعليم عن بُعد.