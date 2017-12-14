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ترحيل مليون.. هنا حصاد الحملة الميدانية لضبط المخالفين في 26 شهرًا

محاولات تسلل وتعدٍّ على أنظمة الإقامة والعمل ومتورطون بنقل وإيواء

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (4330769) مخالفًا، منهم (3385861) مخالفًا لنظام الإقامة، و(664809) مخالفين لنظام العمل، و(280099) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيـًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (78244) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2976) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، (4725) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1746) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1705) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (41) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14871) وافدًا مخالفًا، منهم (13129) رجلًا، و(1742) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (598253) مخالفًا، وإحالة (546674) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (727783) مخالفًا لاستكمال حجوازات سفرهم، وترحيل (1089793) مخالفًا.

الحملات الميدانية المشتركة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترحيل مليون.. هنا حصاد الحملة الميدانية لضبط المخالفين في 26 شهرًا
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (4330769) مخالفًا، منهم (3385861) مخالفًا لنظام الإقامة، و(664809) مخالفين لنظام العمل، و(280099) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيـًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (78244) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2976) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، (4725) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1746) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1705) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (41) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14871) وافدًا مخالفًا، منهم (13129) رجلًا، و(1742) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (598253) مخالفًا، وإحالة (546674) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (727783) مخالفًا لاستكمال حجوازات سفرهم، وترحيل (1089793) مخالفًا.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
07:42 PM

ترحيل مليون.. هنا حصاد الحملة الميدانية لضبط المخالفين في 26 شهرًا

محاولات تسلل وتعدٍّ على أنظمة الإقامة والعمل ومتورطون بنقل وإيواء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (4330769) مخالفًا، منهم (3385861) مخالفًا لنظام الإقامة، و(664809) مخالفين لنظام العمل، و(280099) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيـًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (78244) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2976) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، (4725) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1746) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1705) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (41) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14871) وافدًا مخالفًا، منهم (13129) رجلًا، و(1742) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (598253) مخالفًا، وإحالة (546674) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (727783) مخالفًا لاستكمال حجوازات سفرهم، وترحيل (1089793) مخالفًا.

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