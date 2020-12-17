بعد تقرير "سبق".. الشركة المنفِّذة تتجاوب وتستأنف إنشاء جسر المشاة بشرائع مكة

عقب تعثُّر دام 9 أشهر لوجود مسارات شبكة بنية تحتية تعيق عمل المشروع

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة، من خلال الشركة المنفذة لإنشاء الجسر المعلق للمشاة الواقع على طريق عمر قاضي 64 بالشرائع، مع تقرير "سبق" تحت عنوان (مكة.. مشروع جسر معلق للمشاة بالشرائع يتعثر من جديد.. و"الأمانة" توضح السبب)، وتم استئناف الأعمال الإنشائية بالمشروع بعد توقف دام تسعة أشهر.

عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية رصدت وجود عمال الشركة المنفذة على أرض الواقع، واستئناف الأعمال الإنشائية للجسر المعلق تمهيدًا للانتهاء من المشروع في الزمن الفعلي 9/ 8/ 1441 بتكلفة 5.358.040 ريالاً.

وقد طالب أهالي الشرائع عبر "سبق" باستكمال مشروع إنشاء جسر معلق للمشاة على طريق عمر قاضي 64 بالشرائع من جديد، وكان قد تعثر تسعة أشهر بسبب وجود مسارات شبكة بنية تحتية، تعيق عمل المشروع، بحسب توضيح أمانة العاصمة المقدسة. فيما ينتظر أهالي مخططات شرق بشرائع مكة المكرمة انتهاءه بفارغ الصبر.

ويعتبر طريق عمر قاضي 64 بالشرائع حيويًّا، ويكتظ بالمحال التجارية والبنوك، والحركة المرورية فيه متسارعة، ولا توجد حماية للمشاة الراغبين بالانتقال لقضاء التزاماتهم؛ ما أدى لوقوع حالات دهس في الأعوام الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمر قندي، لـ"سبق" في بيان سابق أن المشروع متعثر بسبب تصريح الحفريات نظرًا لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع. مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح، واستكمال العمل.