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وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج

داخل ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسة

تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها مساء أمس.

واستمع خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به.

بعد ذلك زار وزير الداخلية مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعاً لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

والتقى قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، التي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.

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وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج
سبق

تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها مساء أمس.

واستمع خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به.

بعد ذلك زار وزير الداخلية مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعاً لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

والتقى قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، التي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:19 PM

وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج

داخل ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها مساء أمس.

واستمع خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به.

بعد ذلك زار وزير الداخلية مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعاً لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

والتقى قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، التي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.

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