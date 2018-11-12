سفارة المملكة في أذربيجان تحذّر المواطنين من زيارة هذه المناطق

قالت: مَن يزورها دون تصريح يُدرج اسمه بقائمة غير المرغوب فيهم

حذّرت سفارة المملكة لدى أذربيجان، المواطنين، من زيارة عدد من المناطق.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": عزيزي المواطن: بناءً على تحذير جمهورية أذربيجان، فإنه يمنع زيارة جميع المناطق المحتلة، وهي كالتالي: قرباغ الجبلي ولاتشين وكالبجار وآغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان.. كما تحذّر أن مَن يزورها دون تصريح سيُدرج اسمه في قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم الأراضي الأذربيجانية.