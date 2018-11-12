سفارة المملكة في أذربيجان تحذّر المواطنين من زيارة هذه المناطق
قالت: مَن يزورها دون تصريح يُدرج اسمه بقائمة غير المرغوب فيهم
حذّرت سفارة المملكة لدى أذربيجان، المواطنين، من زيارة عدد من المناطق.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": عزيزي المواطن: بناءً على تحذير جمهورية أذربيجان، فإنه يمنع زيارة جميع المناطق المحتلة، وهي كالتالي: قرباغ الجبلي ولاتشين وكالبجار وآغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان.. كما تحذّر أن مَن يزورها دون تصريح سيُدرج اسمه في قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم الأراضي الأذربيجانية.
سفارة المملكة في أذربيجان تحذّر المواطنين من زيارة هذه المناطق
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-11-12
حذّرت سفارة المملكة لدى أذربيجان، المواطنين، من زيارة عدد من المناطق.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": عزيزي المواطن: بناءً على تحذير جمهورية أذربيجان، فإنه يمنع زيارة جميع المناطق المحتلة، وهي كالتالي: قرباغ الجبلي ولاتشين وكالبجار وآغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان.. كما تحذّر أن مَن يزورها دون تصريح سيُدرج اسمه في قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم الأراضي الأذربيجانية.
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:13 AM
سفارة المملكة في أذربيجان تحذّر المواطنين من زيارة هذه المناطق
قالت: مَن يزورها دون تصريح يُدرج اسمه بقائمة غير المرغوب فيهم
حذّرت سفارة المملكة لدى أذربيجان، المواطنين، من زيارة عدد من المناطق.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": عزيزي المواطن: بناءً على تحذير جمهورية أذربيجان، فإنه يمنع زيارة جميع المناطق المحتلة، وهي كالتالي: قرباغ الجبلي ولاتشين وكالبجار وآغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان.. كما تحذّر أن مَن يزورها دون تصريح سيُدرج اسمه في قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم الأراضي الأذربيجانية.