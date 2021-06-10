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"تقويم التعليم" توقّع 16 عقدًا للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود

التخصصات تشمل "التمريض واللغة الإسبانية والفرنسية والآثار والاجتماع"

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي- أمس، 16 عقدًا للاعتماد الأكاديمي البرامجي مع جامعة الملك سعود، بمقر الجامعة بالرياض.

وقّع العقود من جانب الجامعة: وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسملي، ومن جانب الهيئة: المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وتهدف العقود إلى تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي للبرامج المشمولة؛ وذلك لتجديد الاعتماد لبكالوريوس التمريض، واعتماد بكالوريوس العلوم في الرياضيات الاكتوارية والمالية، وبكالوريوس اللغة الإسبانية والترجمة، وبكالوريوس اللغة الفرنسية والترجمة، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبكالوريوس الآثار، وبكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية، وبكالوريوس خدمة اجتماعية، وبكالوريوس علم الاجتماع، وبكالوريوس علم المعلومات.

وتَضَمّنت العقود كذلك، اعتماد خمسة برامج في مرحلة الماجستير، وهي برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، والماجستير في العمارة وعلوم البناء، وماجستير الآداب في علم النفس، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية.

ويعمل المركز خلال مدة التعاقد، على عدد من الإجراءات، وضمن مراحل لإجراء الدراسة التقويمية للبرامج؛ حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الاعتماد ومتطلباته، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، وتسليم وثائق البرنامج من قِبَل الجامعة؛ ليقوم مركز "اعتماد" بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها؛ تمهيدًا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويُعد أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقًا لسياسات ومعايير الاعتماد في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

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"تقويم التعليم" توقّع 16 عقدًا للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود
سبق

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي- أمس، 16 عقدًا للاعتماد الأكاديمي البرامجي مع جامعة الملك سعود، بمقر الجامعة بالرياض.

وقّع العقود من جانب الجامعة: وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسملي، ومن جانب الهيئة: المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وتهدف العقود إلى تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي للبرامج المشمولة؛ وذلك لتجديد الاعتماد لبكالوريوس التمريض، واعتماد بكالوريوس العلوم في الرياضيات الاكتوارية والمالية، وبكالوريوس اللغة الإسبانية والترجمة، وبكالوريوس اللغة الفرنسية والترجمة، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبكالوريوس الآثار، وبكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية، وبكالوريوس خدمة اجتماعية، وبكالوريوس علم الاجتماع، وبكالوريوس علم المعلومات.

وتَضَمّنت العقود كذلك، اعتماد خمسة برامج في مرحلة الماجستير، وهي برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، والماجستير في العمارة وعلوم البناء، وماجستير الآداب في علم النفس، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية.

ويعمل المركز خلال مدة التعاقد، على عدد من الإجراءات، وضمن مراحل لإجراء الدراسة التقويمية للبرامج؛ حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الاعتماد ومتطلباته، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، وتسليم وثائق البرنامج من قِبَل الجامعة؛ ليقوم مركز "اعتماد" بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها؛ تمهيدًا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويُعد أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقًا لسياسات ومعايير الاعتماد في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
12:47 PM

"تقويم التعليم" توقّع 16 عقدًا للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود

التخصصات تشمل "التمريض واللغة الإسبانية والفرنسية والآثار والاجتماع"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي- أمس، 16 عقدًا للاعتماد الأكاديمي البرامجي مع جامعة الملك سعود، بمقر الجامعة بالرياض.

وقّع العقود من جانب الجامعة: وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسملي، ومن جانب الهيئة: المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وتهدف العقود إلى تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي للبرامج المشمولة؛ وذلك لتجديد الاعتماد لبكالوريوس التمريض، واعتماد بكالوريوس العلوم في الرياضيات الاكتوارية والمالية، وبكالوريوس اللغة الإسبانية والترجمة، وبكالوريوس اللغة الفرنسية والترجمة، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبكالوريوس الآثار، وبكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية، وبكالوريوس خدمة اجتماعية، وبكالوريوس علم الاجتماع، وبكالوريوس علم المعلومات.

وتَضَمّنت العقود كذلك، اعتماد خمسة برامج في مرحلة الماجستير، وهي برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، والماجستير في العمارة وعلوم البناء، وماجستير الآداب في علم النفس، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية.

ويعمل المركز خلال مدة التعاقد، على عدد من الإجراءات، وضمن مراحل لإجراء الدراسة التقويمية للبرامج؛ حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الاعتماد ومتطلباته، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، وتسليم وثائق البرنامج من قِبَل الجامعة؛ ليقوم مركز "اعتماد" بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها؛ تمهيدًا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويُعد أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقًا لسياسات ومعايير الاعتماد في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

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