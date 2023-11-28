النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الحازمي": نجاح يكلله دعم المملكة للإعلام..تقنيات والفخر لمنسوبي الصحيفة

علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

كورونا.. العراق يسجل 538 إصابة جديدة و153 حالة بقطر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2079622 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 23793 حالة، فيما سجلت 1321 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 2042299 حالة.

قطر

سجلت قطر 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243132 إصابة، فيما سجلت 128 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 240527 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. العراق يسجل 538 إصابة جديدة و153 حالة بقطر
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2079622 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 23793 حالة، فيما سجلت 1321 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 2042299 حالة.

قطر

سجلت قطر 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243132 إصابة، فيما سجلت 128 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 240527 حالة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
04:48 PM

كورونا.. العراق يسجل 538 إصابة جديدة و153 حالة بقطر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
204

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2079622 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 23793 حالة، فيما سجلت 1321 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 2042299 حالة.

قطر

سجلت قطر 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243132 إصابة، فيما سجلت 128 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 240527 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة