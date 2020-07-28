العضو الذهبي " بغلف " يدعم خزينة النصر بثلاثة ملايين ريال

لشراء المدة المتبقية من عقد "عسيري"

أعلن نادي النصر تقديم العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف دعماً مالياً لخزينة النادي مقداره ثلاثة ملايين ريال، وذلك من أجل شراء المدة المتبقية من عقد لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري.

ونشر النادي في حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة قال فيها: "استمراراً لدعمه المتواصل لناديه العالمي.. قدم العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف دعماً مالياً للنادي مقداره ثلاثة ملايين ريال".

وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت لـ"بغلف" هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه العالمي.

من جانبه أكد عبد العزيز بغلف أن قيمة شراء الفترة المتبقية من عقد متوسط ميدان نادي الأهلي عبد الفتاح عسيري من ناديه هي 3 ملايين ريال.

وكتب بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "استمراراً لدور الداعم الكبير، تم شراء الفترة الحرة المتبقية من عقد عسيري مع أهلي جدة، حتى يتمكن من اللعب مع النصر في دوري الأبطال".



وأضاف "تم تحويل المبلغ 3 ملايين ريال، دعم مني للنصر، كل الشكر للأخوة عبد الرحمن الحلافي وعبد الإله مؤمنة، على الاحترافية في العمل"



