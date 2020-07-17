الأفلاج.. سيارة ووظيفة مكافأة لشاب فُصِل من وظيفته بعد إبلاغه عن تحرش زميله بالمتسوقات
بعد نشر "سبق" لتفاصيل الواقعة
كافأ رجلَا أعمالٍ، شابًّا فُصِل من وظيفته من أحد المحلات التجارية بالأفلاج؛ وذلك بعد إبلاغه عن تحرش زميله من جنسية عربية، بالمتسوقات.
وأثمرت جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح، في تبرع رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بسيارة للشاب، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان عن تأمين وظيفة للشاب في أحد المحلات التجارية إذا رغب في ذلك.
يُذكر أن جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، نجحت في امتلاك ٤ مواطنين لأربع سيارات، بالإضافة إلى هذه المركبة.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن غيْرة الشاب "أنس الدوسري"، التي دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه في أحد محلات الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات، وفُصِل من العمل بعد ذلك البلاغ ومباشرة الجهات الأمنية للبلاغ والتحفظ على المتهم.
الأفلاج.. سيارة ووظيفة مكافأة لشاب فُصِل من وظيفته بعد إبلاغه عن تحرش زميله بالمتسوقات
مسلّم الهواملةسبق2020-07-17
كافأ رجلَا أعمالٍ، شابًّا فُصِل من وظيفته من أحد المحلات التجارية بالأفلاج؛ وذلك بعد إبلاغه عن تحرش زميله من جنسية عربية، بالمتسوقات.
وأثمرت جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح، في تبرع رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بسيارة للشاب، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان عن تأمين وظيفة للشاب في أحد المحلات التجارية إذا رغب في ذلك.
يُذكر أن جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، نجحت في امتلاك ٤ مواطنين لأربع سيارات، بالإضافة إلى هذه المركبة.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن غيْرة الشاب "أنس الدوسري"، التي دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه في أحد محلات الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات، وفُصِل من العمل بعد ذلك البلاغ ومباشرة الجهات الأمنية للبلاغ والتحفظ على المتهم.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
06:34 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
07:18 PM
الأفلاج.. سيارة ووظيفة مكافأة لشاب فُصِل من وظيفته بعد إبلاغه عن تحرش زميله بالمتسوقات
كافأ رجلَا أعمالٍ، شابًّا فُصِل من وظيفته من أحد المحلات التجارية بالأفلاج؛ وذلك بعد إبلاغه عن تحرش زميله من جنسية عربية، بالمتسوقات.
وأثمرت جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح، في تبرع رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بسيارة للشاب، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان عن تأمين وظيفة للشاب في أحد المحلات التجارية إذا رغب في ذلك.
يُذكر أن جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، نجحت في امتلاك ٤ مواطنين لأربع سيارات، بالإضافة إلى هذه المركبة.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن غيْرة الشاب "أنس الدوسري"، التي دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه في أحد محلات الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات، وفُصِل من العمل بعد ذلك البلاغ ومباشرة الجهات الأمنية للبلاغ والتحفظ على المتهم.