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مبادرة تطوعية لتدريب الفتيات والشباب على تنظيم الحفلات والمناسبات

"الشرهان": سينعش السوق السعودي.. ونحتاج لدعمها

أطلق المواطن خالد بن عبدالله الشرهان مبادرة وطنية تطوعية لتأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل في مجال تنسيق الحفلات والمؤتمرات وتدريبهم.

وعن المبادرة قال الشرهان الذي يحمل بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك فيصل، لـ"سبق": خطرت في بالي المبادرة بسبب بسيط جدا حيث إنني من الشغوفين جدا لمتابعة عالم الحفلات والمناسبات، وعلاوة على ذلك هوايتي المحببة في تخطيط وتنظيم وتنسيق الحفلات والمناسبات، ويندرج تحتها المعارض والمؤتمرات والمهرجانات منذ (22 عاما) وما زلت متابع وأعمل في هذا المجال الجميل حتى الآن.

واضاف: بما أنني خبير في هذا المجال عن طريق مزاولة العمل فيه كنت دائما وفي أي مناسبة أحضرها أجد العديد من الملاحظات التي تجعل من المناسبة غير مكتملة أو ينقصها أشياء في التنظيم أو التنسيق وغير ذلك أكثر المؤسسات التي تعمل في هذا المجال من غير أبناء الوطن الذين لا يعرفون جيدا البروتكولات الخاصة بالمناسبات داخل مجتمعنا المتحضر.

وتابع: لذا قررت أن أعمل هذه المبادرة على تدريب الشباب والفتيات من أبناء وطني الكريم، على تخطيط وتنظيم وتنسيق الحفلات والمناسبات وتدريب كذلك العاملين في الأماكن الخاصة مثل قاعات المناسبات والفنادق والأماكن السياحية على مستوى المملكة.

وبين الشرهان: عندما طرحت المبادرة كانت فكرة تطوعية وشخصية وللأسف لم تجد أي دعم من أي من أي جهة كانت حكومية أو خاصة حتى الأن، وبالنسبة لإقبال الشباب وجد اقبال كثير جدا من جميع مناطق المملكة، يريدون الدخول في مجال تنظيم الحفلات والمناسبات، ويطالبون بإقامة دورات تدريبية متخصصة بنفس المجال.

وأردف: بالنسبة للسعوديين في هذا المجال للأسف عددهم يعتبر خجول أو قليل جدا والتضييق عليهم في سوق الحفلات والمناسبات، علما انني واثق أن الكثير من الشباب والفتيات متحمسين للدخول في هذا مجال الحفلات والمناسبات.

وأكد الشرهان أنه يرغب من خلال هذه المبادرة في الوصول الى جميع الشباب والفتيات الذين يرغبون الدخول في مجال تخطيط وتنظيم الحفلات والمناسبات والمعارض والمهرجانات والمؤتمرات، على مستوى المملكة مما سينعش سوق الحفلات والمناسبات حيث أنه يعتبر مصدر للرزق لا يستهان فيه وكذلك يعتبر داعم جيد لنهضة البلد وعائداتها القوية.

وختم حديثه: أوجه رسالة لكل الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، من أجل السعودية وأبنائها المخلصين، أن يدعموني في هذه المبادرة التطوعية لخدمة الشباب والفتيات من أبناء الوطن الغالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة تطوعية لتدريب الفتيات والشباب على تنظيم الحفلات والمناسبات
سبق

أطلق المواطن خالد بن عبدالله الشرهان مبادرة وطنية تطوعية لتأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل في مجال تنسيق الحفلات والمؤتمرات وتدريبهم.

وعن المبادرة قال الشرهان الذي يحمل بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك فيصل، لـ"سبق": خطرت في بالي المبادرة بسبب بسيط جدا حيث إنني من الشغوفين جدا لمتابعة عالم الحفلات والمناسبات، وعلاوة على ذلك هوايتي المحببة في تخطيط وتنظيم وتنسيق الحفلات والمناسبات، ويندرج تحتها المعارض والمؤتمرات والمهرجانات منذ (22 عاما) وما زلت متابع وأعمل في هذا المجال الجميل حتى الآن.

واضاف: بما أنني خبير في هذا المجال عن طريق مزاولة العمل فيه كنت دائما وفي أي مناسبة أحضرها أجد العديد من الملاحظات التي تجعل من المناسبة غير مكتملة أو ينقصها أشياء في التنظيم أو التنسيق وغير ذلك أكثر المؤسسات التي تعمل في هذا المجال من غير أبناء الوطن الذين لا يعرفون جيدا البروتكولات الخاصة بالمناسبات داخل مجتمعنا المتحضر.

وتابع: لذا قررت أن أعمل هذه المبادرة على تدريب الشباب والفتيات من أبناء وطني الكريم، على تخطيط وتنظيم وتنسيق الحفلات والمناسبات وتدريب كذلك العاملين في الأماكن الخاصة مثل قاعات المناسبات والفنادق والأماكن السياحية على مستوى المملكة.

وبين الشرهان: عندما طرحت المبادرة كانت فكرة تطوعية وشخصية وللأسف لم تجد أي دعم من أي من أي جهة كانت حكومية أو خاصة حتى الأن، وبالنسبة لإقبال الشباب وجد اقبال كثير جدا من جميع مناطق المملكة، يريدون الدخول في مجال تنظيم الحفلات والمناسبات، ويطالبون بإقامة دورات تدريبية متخصصة بنفس المجال.

وأردف: بالنسبة للسعوديين في هذا المجال للأسف عددهم يعتبر خجول أو قليل جدا والتضييق عليهم في سوق الحفلات والمناسبات، علما انني واثق أن الكثير من الشباب والفتيات متحمسين للدخول في هذا مجال الحفلات والمناسبات.

وأكد الشرهان أنه يرغب من خلال هذه المبادرة في الوصول الى جميع الشباب والفتيات الذين يرغبون الدخول في مجال تخطيط وتنظيم الحفلات والمناسبات والمعارض والمهرجانات والمؤتمرات، على مستوى المملكة مما سينعش سوق الحفلات والمناسبات حيث أنه يعتبر مصدر للرزق لا يستهان فيه وكذلك يعتبر داعم جيد لنهضة البلد وعائداتها القوية.

وختم حديثه: أوجه رسالة لكل الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، من أجل السعودية وأبنائها المخلصين، أن يدعموني في هذه المبادرة التطوعية لخدمة الشباب والفتيات من أبناء الوطن الغالي.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
05:23 PM

مبادرة تطوعية لتدريب الفتيات والشباب على تنظيم الحفلات والمناسبات

"الشرهان": سينعش السوق السعودي.. ونحتاج لدعمها

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خلود غنام - الرياض
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أطلق المواطن خالد بن عبدالله الشرهان مبادرة وطنية تطوعية لتأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل في مجال تنسيق الحفلات والمؤتمرات وتدريبهم.

وعن المبادرة قال الشرهان الذي يحمل بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك فيصل، لـ"سبق": خطرت في بالي المبادرة بسبب بسيط جدا حيث إنني من الشغوفين جدا لمتابعة عالم الحفلات والمناسبات، وعلاوة على ذلك هوايتي المحببة في تخطيط وتنظيم وتنسيق الحفلات والمناسبات، ويندرج تحتها المعارض والمؤتمرات والمهرجانات منذ (22 عاما) وما زلت متابع وأعمل في هذا المجال الجميل حتى الآن.

واضاف: بما أنني خبير في هذا المجال عن طريق مزاولة العمل فيه كنت دائما وفي أي مناسبة أحضرها أجد العديد من الملاحظات التي تجعل من المناسبة غير مكتملة أو ينقصها أشياء في التنظيم أو التنسيق وغير ذلك أكثر المؤسسات التي تعمل في هذا المجال من غير أبناء الوطن الذين لا يعرفون جيدا البروتكولات الخاصة بالمناسبات داخل مجتمعنا المتحضر.

وتابع: لذا قررت أن أعمل هذه المبادرة على تدريب الشباب والفتيات من أبناء وطني الكريم، على تخطيط وتنظيم وتنسيق الحفلات والمناسبات وتدريب كذلك العاملين في الأماكن الخاصة مثل قاعات المناسبات والفنادق والأماكن السياحية على مستوى المملكة.

وبين الشرهان: عندما طرحت المبادرة كانت فكرة تطوعية وشخصية وللأسف لم تجد أي دعم من أي من أي جهة كانت حكومية أو خاصة حتى الأن، وبالنسبة لإقبال الشباب وجد اقبال كثير جدا من جميع مناطق المملكة، يريدون الدخول في مجال تنظيم الحفلات والمناسبات، ويطالبون بإقامة دورات تدريبية متخصصة بنفس المجال.

وأردف: بالنسبة للسعوديين في هذا المجال للأسف عددهم يعتبر خجول أو قليل جدا والتضييق عليهم في سوق الحفلات والمناسبات، علما انني واثق أن الكثير من الشباب والفتيات متحمسين للدخول في هذا مجال الحفلات والمناسبات.

وأكد الشرهان أنه يرغب من خلال هذه المبادرة في الوصول الى جميع الشباب والفتيات الذين يرغبون الدخول في مجال تخطيط وتنظيم الحفلات والمناسبات والمعارض والمهرجانات والمؤتمرات، على مستوى المملكة مما سينعش سوق الحفلات والمناسبات حيث أنه يعتبر مصدر للرزق لا يستهان فيه وكذلك يعتبر داعم جيد لنهضة البلد وعائداتها القوية.

وختم حديثه: أوجه رسالة لكل الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، من أجل السعودية وأبنائها المخلصين، أن يدعموني في هذه المبادرة التطوعية لخدمة الشباب والفتيات من أبناء الوطن الغالي.

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