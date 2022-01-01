النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم شرورة" تُطلق ملتقى الإدارة المدرسية

تحدَّث عن الإدارة الحديثة بين التحفيز والإنجاز

انطلق على مسرح مركز الأمير مشعل للتدريب بمستشفى شرورة العام ملتقى الإدارة المدرسية لجميع مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال.

افتتح الملتقى مدير تعليم شرورة، الذي رحب بالجميع، وأثنى على الجهود المقدَّمة من مديري ومديرات المدارس لنجاح وتميُّز سير العمل خلال الفصل الأول.

كما تحدَّث عن الإدارة الحديثة بين التحفيز والإنجاز، والعادات السبع للتميز والنجاح الإداري.

وقد شمل جدول الأعمال بالملتقى الحديث عن الفاقد التعليمي، وتحسين نواتج التعلم، والمدير المتميز، و"مدارسنا.. إنجازات وإبداع"، والاختبارات الدولية، والتطلعات وفرص النجاح، والقدرات والتحصيل نحو التطوير، والميزانية التشغيلية للمدارس، وآليات وضوابط الصرف.

كما استمع الحضور لمداخلة من المساعد للشؤون التعليمية علي بن هادي الحملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات محسنة عبد الله الصيعري، اللذين أكدا الدور المهم لمديري المدارس في متابعة مستوى الطلاب والاختبارات ومنصة "مدرستي".

وفي نهاية الملتقى أُقيم حوار مفتوح ونقاش لمدير تعليم شرورة مع مديري ومديرات المدارس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم شرورة" تُطلق ملتقى الإدارة المدرسية
سبق

انطلق على مسرح مركز الأمير مشعل للتدريب بمستشفى شرورة العام ملتقى الإدارة المدرسية لجميع مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال.

افتتح الملتقى مدير تعليم شرورة، الذي رحب بالجميع، وأثنى على الجهود المقدَّمة من مديري ومديرات المدارس لنجاح وتميُّز سير العمل خلال الفصل الأول.

كما تحدَّث عن الإدارة الحديثة بين التحفيز والإنجاز، والعادات السبع للتميز والنجاح الإداري.

وقد شمل جدول الأعمال بالملتقى الحديث عن الفاقد التعليمي، وتحسين نواتج التعلم، والمدير المتميز، و"مدارسنا.. إنجازات وإبداع"، والاختبارات الدولية، والتطلعات وفرص النجاح، والقدرات والتحصيل نحو التطوير، والميزانية التشغيلية للمدارس، وآليات وضوابط الصرف.

كما استمع الحضور لمداخلة من المساعد للشؤون التعليمية علي بن هادي الحملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات محسنة عبد الله الصيعري، اللذين أكدا الدور المهم لمديري المدارس في متابعة مستوى الطلاب والاختبارات ومنصة "مدرستي".

وفي نهاية الملتقى أُقيم حوار مفتوح ونقاش لمدير تعليم شرورة مع مديري ومديرات المدارس.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
08:39 PM

"تعليم شرورة" تُطلق ملتقى الإدارة المدرسية

تحدَّث عن الإدارة الحديثة بين التحفيز والإنجاز

A A A
علي حفول - نجران
0
617

انطلق على مسرح مركز الأمير مشعل للتدريب بمستشفى شرورة العام ملتقى الإدارة المدرسية لجميع مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال.

افتتح الملتقى مدير تعليم شرورة، الذي رحب بالجميع، وأثنى على الجهود المقدَّمة من مديري ومديرات المدارس لنجاح وتميُّز سير العمل خلال الفصل الأول.

كما تحدَّث عن الإدارة الحديثة بين التحفيز والإنجاز، والعادات السبع للتميز والنجاح الإداري.

وقد شمل جدول الأعمال بالملتقى الحديث عن الفاقد التعليمي، وتحسين نواتج التعلم، والمدير المتميز، و"مدارسنا.. إنجازات وإبداع"، والاختبارات الدولية، والتطلعات وفرص النجاح، والقدرات والتحصيل نحو التطوير، والميزانية التشغيلية للمدارس، وآليات وضوابط الصرف.

كما استمع الحضور لمداخلة من المساعد للشؤون التعليمية علي بن هادي الحملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات محسنة عبد الله الصيعري، اللذين أكدا الدور المهم لمديري المدارس في متابعة مستوى الطلاب والاختبارات ومنصة "مدرستي".

وفي نهاية الملتقى أُقيم حوار مفتوح ونقاش لمدير تعليم شرورة مع مديري ومديرات المدارس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,089
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,126
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,554

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة