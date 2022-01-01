"تعليم شرورة" تُطلق ملتقى الإدارة المدرسية

تحدَّث عن الإدارة الحديثة بين التحفيز والإنجاز

انطلق على مسرح مركز الأمير مشعل للتدريب بمستشفى شرورة العام ملتقى الإدارة المدرسية لجميع مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال.

افتتح الملتقى مدير تعليم شرورة، الذي رحب بالجميع، وأثنى على الجهود المقدَّمة من مديري ومديرات المدارس لنجاح وتميُّز سير العمل خلال الفصل الأول.

كما تحدَّث عن الإدارة الحديثة بين التحفيز والإنجاز، والعادات السبع للتميز والنجاح الإداري.

وقد شمل جدول الأعمال بالملتقى الحديث عن الفاقد التعليمي، وتحسين نواتج التعلم، والمدير المتميز، و"مدارسنا.. إنجازات وإبداع"، والاختبارات الدولية، والتطلعات وفرص النجاح، والقدرات والتحصيل نحو التطوير، والميزانية التشغيلية للمدارس، وآليات وضوابط الصرف.

كما استمع الحضور لمداخلة من المساعد للشؤون التعليمية علي بن هادي الحملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات محسنة عبد الله الصيعري، اللذين أكدا الدور المهم لمديري المدارس في متابعة مستوى الطلاب والاختبارات ومنصة "مدرستي".

وفي نهاية الملتقى أُقيم حوار مفتوح ونقاش لمدير تعليم شرورة مع مديري ومديرات المدارس.