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مانشستر يونايتد الإنجليزي يتمسك بالأوروجوياني "كافاني" حتى 2022

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، علاقته بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوروجوياني إدينسون كافاني، بعد موافقة اللاعب على إبرام عقد جديد يربطه بالنادي لموسم إضافي بحيث يبقى في صفوف يونايتد حتى يونيو 2022.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن كافاني سجل 15 هدفًا للفريق هذا الموسم، كما أنه كان علامة مميزة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، كما أنه سيواجه فياريال الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر يونايتد الإنجليزي يتمسك بالأوروجوياني "كافاني" حتى 2022
سبق

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، علاقته بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوروجوياني إدينسون كافاني، بعد موافقة اللاعب على إبرام عقد جديد يربطه بالنادي لموسم إضافي بحيث يبقى في صفوف يونايتد حتى يونيو 2022.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن كافاني سجل 15 هدفًا للفريق هذا الموسم، كما أنه كان علامة مميزة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، كما أنه سيواجه فياريال الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر الجاري.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:26 PM

مانشستر يونايتد الإنجليزي يتمسك بالأوروجوياني "كافاني" حتى 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، علاقته بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوروجوياني إدينسون كافاني، بعد موافقة اللاعب على إبرام عقد جديد يربطه بالنادي لموسم إضافي بحيث يبقى في صفوف يونايتد حتى يونيو 2022.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن كافاني سجل 15 هدفًا للفريق هذا الموسم، كما أنه كان علامة مميزة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، كما أنه سيواجه فياريال الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر الجاري.

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