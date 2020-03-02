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الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر الناجم عن "كورونا" لـ"مرتفع"

تعداد المصابين بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى 89197

رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد من معتدل إلى مرتفع، بحسب ما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.

وقالت "أورسولا": المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فإن تعداد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150.

للاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الجديد

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الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر الناجم عن "كورونا" لـ"مرتفع"
سبق

رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد من معتدل إلى مرتفع، بحسب ما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.

وقالت "أورسولا": المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فإن تعداد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:54 PM

الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر الناجم عن "كورونا" لـ"مرتفع"

تعداد المصابين بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى 89197

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد من معتدل إلى مرتفع، بحسب ما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.

وقالت "أورسولا": المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فإن تعداد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150.

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