النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": غيوم على معظم المناطق وأمطار رعدية بالمرتفعات وطقس شديد الحرارة في الشرقية

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة والوسطى والسواحل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاءٍ من الوسطى؛ يشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة يمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة، في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": غيوم على معظم المناطق وأمطار رعدية بالمرتفعات وطقس شديد الحرارة في الشرقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاءٍ من الوسطى؛ يشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة يمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة، في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:20 AM

"الأرصاد": غيوم على معظم المناطق وأمطار رعدية بالمرتفعات وطقس شديد الحرارة في الشرقية

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة والوسطى والسواحل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,186

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاءٍ من الوسطى؛ يشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة يمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة، في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,727
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة