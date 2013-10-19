الدفاع المدني يسيطر على نسبة كبيرة من حريق وادي سد أبها

سيطرت فرق الدفاع المدني على نسبة كبيرة من حريق وادي سد #أبها، وفق ما نقلته "الإخبارية".
وكانت قد تصاعدت سحب الدخان في جبال العثربان، عقب اندلاع النيران.
سيطرت فرق الدفاع المدني على نسبة كبيرة من حريق وادي سد #أبها، وفق ما نقلته "الإخبارية".
وكانت قد تصاعدت سحب الدخان في جبال العثربان، عقب اندلاع النيران.
سيطرت فرق الدفاع المدني على نسبة كبيرة من حريق وادي سد #أبها، وفق ما نقلته "الإخبارية".
وكانت قد تصاعدت سحب الدخان في جبال العثربان، عقب اندلاع النيران.
سيطرت فرق الدفاع المدني على نسبة كبيرة من حريق وادي سد #أبها، وفق ما نقلته "الإخبارية".
وكانت قد تصاعدت سحب الدخان في جبال العثربان، عقب اندلاع النيران.