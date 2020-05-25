باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 56792 حالة

وفاة 1169 شخصاً وتماثل 17482 آخرين للشفاء

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 56792 حالة، توفيت منها 1169 حالة، وتماثلت 17482 حالة للشفاء.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: من إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان هناك 22934 حالة في إقليم السند، و20077 حالة في إقليم البنجاب، و7905 حالة في إقليم خيبر بختونخواه.

وأضاف: توجد 3407 حالات في إقليم بلوشستان، و1641 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و209 حالات في إقليم كشمير الحرة.