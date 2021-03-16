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إصابات كورونا في إسبانيا تصل لـ 9191 والفيروس يقتل 309 أشخاص

تخضع حاليًا لـ"حالة إنذار" لمدة 15 يومًا ومنع التجوال في جميع أنحاء البلاد

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص.
وأوضح مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون أن الحصيلة السابقة كانت 7753 حالة إصابة و288 وفاة بسبب الفيروس, مشيرًا إلى أن هناك 432 شخصًا في وحدة العناية المشددة في المستشفيات الإسبانية فيما تعافى 530 شخصًا.
يذكر أن إسبانيا تخضع حاليًا لـ"حالة إنذار" لمدة 15 يومًا، ومنع التجوال في جميع أنحاء البلاد مع بعض الاستثناءات، علمًا أن وزير النقل الإسباني خوسيه لويس أبالوس أكد في وقت سابق اليوم أنه سيتم تمديد حالة الإنذار للحد من انتشار الفيروس المستجد.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في إسبانيا تصل لـ 9191 والفيروس يقتل 309 أشخاص
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص.
وأوضح مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون أن الحصيلة السابقة كانت 7753 حالة إصابة و288 وفاة بسبب الفيروس, مشيرًا إلى أن هناك 432 شخصًا في وحدة العناية المشددة في المستشفيات الإسبانية فيما تعافى 530 شخصًا.
يذكر أن إسبانيا تخضع حاليًا لـ"حالة إنذار" لمدة 15 يومًا، ومنع التجوال في جميع أنحاء البلاد مع بعض الاستثناءات، علمًا أن وزير النقل الإسباني خوسيه لويس أبالوس أكد في وقت سابق اليوم أنه سيتم تمديد حالة الإنذار للحد من انتشار الفيروس المستجد.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:22 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:51 PM

إصابات كورونا في إسبانيا تصل لـ 9191 والفيروس يقتل 309 أشخاص

تخضع حاليًا لـ"حالة إنذار" لمدة 15 يومًا ومنع التجوال في جميع أنحاء البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص.
وأوضح مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون أن الحصيلة السابقة كانت 7753 حالة إصابة و288 وفاة بسبب الفيروس, مشيرًا إلى أن هناك 432 شخصًا في وحدة العناية المشددة في المستشفيات الإسبانية فيما تعافى 530 شخصًا.
يذكر أن إسبانيا تخضع حاليًا لـ"حالة إنذار" لمدة 15 يومًا، ومنع التجوال في جميع أنحاء البلاد مع بعض الاستثناءات، علمًا أن وزير النقل الإسباني خوسيه لويس أبالوس أكد في وقت سابق اليوم أنه سيتم تمديد حالة الإنذار للحد من انتشار الفيروس المستجد.

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