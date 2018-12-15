النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكاي نيوز" عن "موسم الرياض": الأضخم بالشرق الأوسط وحطم التوقعات

قالت: 10 ملايين زائر وأكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على الشهرين

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، أن عدد زوّار موسم الرياض وصل إلى 10 ملايين زائر.

ووفق ما نشرته اليوم شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد حقق موسم الرياض؛ الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير على الأصعدة كافة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوّار.

وأضافت: يقدم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على شهرين بـ 12 منطقة محدّدة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحاً منقطع النظير، بعدما كسر عدد زوّاره حاجز الـ10 ملايين زائر.

وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة في 2019، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تمّ تقديم 11 موسماً، بهدف جذب السياح للسعودية.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يسهم في تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، التي تعزّز خلالها قطاعَي الترفيه والسياحة، كأحد أشكال التنوّع في مصادر الدخل.

موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكاي نيوز" عن "موسم الرياض": الأضخم بالشرق الأوسط وحطم التوقعات
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، أن عدد زوّار موسم الرياض وصل إلى 10 ملايين زائر.

ووفق ما نشرته اليوم شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد حقق موسم الرياض؛ الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير على الأصعدة كافة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوّار.

وأضافت: يقدم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على شهرين بـ 12 منطقة محدّدة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحاً منقطع النظير، بعدما كسر عدد زوّاره حاجز الـ10 ملايين زائر.

وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة في 2019، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تمّ تقديم 11 موسماً، بهدف جذب السياح للسعودية.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يسهم في تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، التي تعزّز خلالها قطاعَي الترفيه والسياحة، كأحد أشكال التنوّع في مصادر الدخل.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
11:27 AM

"سكاي نيوز" عن "موسم الرياض": الأضخم بالشرق الأوسط وحطم التوقعات

قالت: 10 ملايين زائر وأكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على الشهرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,608

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، أن عدد زوّار موسم الرياض وصل إلى 10 ملايين زائر.

ووفق ما نشرته اليوم شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد حقق موسم الرياض؛ الأضخم في الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير على الأصعدة كافة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوّار.

وأضافت: يقدم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية خلال فترة تزيد على شهرين بـ 12 منطقة محدّدة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحاً منقطع النظير، بعدما كسر عدد زوّاره حاجز الـ10 ملايين زائر.

وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة في 2019، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في فبراير الماضي، حيث تمّ تقديم 11 موسماً، بهدف جذب السياح للسعودية.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يسهم في تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، التي تعزّز خلالها قطاعَي الترفيه والسياحة، كأحد أشكال التنوّع في مصادر الدخل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,994

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة