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إنفاذًا لتوجيهات "آل الشيخ".. "تعليم الرياض" تستقبل مرشحات "العارض الصحي"

"مصدر" لـ"سبق": تسهيلًا عليهن بعدما كانت المقابلات في نجران والجوف والقصيم

استقبلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، ثلاث مرشحات للوظائف التعليمية في مناطق: (نجران، والجوف، والقصيم)؛ بسبب "عارض صحي".

وأوضح مصدر لـ"سبق" أن توجيه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، صدر باستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن في القسم النسائي في الإدارة؛ مشيرًا إلى أن التوجيه يأتي انسجامًا مع توجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ، بتسهيل كل السبل لمرشحي الوظائف التعليمية في جميع المناطق، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لراحتهم.

وأشار المصدر إلى أن المرشحات الثلاث كانت مقابلاتهن في: (نجران، والجوف، والقصيم)، وتعرّضن لعارض صحي حالَ دون تمكنهن من إجراء المقابلات في مناطق ترشحهن؛ مما دعا الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إلى إجراء ذلك لهن.

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إنفاذًا لتوجيهات "آل الشيخ".. "تعليم الرياض" تستقبل مرشحات "العارض الصحي"
سبق

استقبلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، ثلاث مرشحات للوظائف التعليمية في مناطق: (نجران، والجوف، والقصيم)؛ بسبب "عارض صحي".

وأوضح مصدر لـ"سبق" أن توجيه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، صدر باستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن في القسم النسائي في الإدارة؛ مشيرًا إلى أن التوجيه يأتي انسجامًا مع توجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ، بتسهيل كل السبل لمرشحي الوظائف التعليمية في جميع المناطق، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لراحتهم.

وأشار المصدر إلى أن المرشحات الثلاث كانت مقابلاتهن في: (نجران، والجوف، والقصيم)، وتعرّضن لعارض صحي حالَ دون تمكنهن من إجراء المقابلات في مناطق ترشحهن؛ مما دعا الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إلى إجراء ذلك لهن.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:56 PM

إنفاذًا لتوجيهات "آل الشيخ".. "تعليم الرياض" تستقبل مرشحات "العارض الصحي"

"مصدر" لـ"سبق": تسهيلًا عليهن بعدما كانت المقابلات في نجران والجوف والقصيم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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استقبلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، ثلاث مرشحات للوظائف التعليمية في مناطق: (نجران، والجوف، والقصيم)؛ بسبب "عارض صحي".

وأوضح مصدر لـ"سبق" أن توجيه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، صدر باستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن في القسم النسائي في الإدارة؛ مشيرًا إلى أن التوجيه يأتي انسجامًا مع توجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ، بتسهيل كل السبل لمرشحي الوظائف التعليمية في جميع المناطق، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لراحتهم.

وأشار المصدر إلى أن المرشحات الثلاث كانت مقابلاتهن في: (نجران، والجوف، والقصيم)، وتعرّضن لعارض صحي حالَ دون تمكنهن من إجراء المقابلات في مناطق ترشحهن؛ مما دعا الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إلى إجراء ذلك لهن.

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