"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص

أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.