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"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص

مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد

أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.

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"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
09:41 AM

"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص

مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.

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