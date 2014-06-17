وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.

أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17 أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 09:41 AM

"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد





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أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.