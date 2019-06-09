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محافظ الأفلاج يزور رجلي أمن أصيبا أثناء مهمة أمنية

بعد ارتطام مركبتهما في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به

قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني قبل قليل بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للاطمئنان على رجلي أمن أصيبا في حادث مروري أثناء مهمة أمنية قبل يومين رافقه خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة العقيد محمد العاصمي.


وكان رجلا أمن قد تعرضا لإصابة بعد ارتطام مركبتهم في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به، وتم نقلهما لمستشفى الأفلاج العام لتعرضهما لإصابات استوجبت تنويمهما.

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محافظ الأفلاج يزور رجلي أمن أصيبا أثناء مهمة أمنية
سبق

قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني قبل قليل بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للاطمئنان على رجلي أمن أصيبا في حادث مروري أثناء مهمة أمنية قبل يومين رافقه خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة العقيد محمد العاصمي.


وكان رجلا أمن قد تعرضا لإصابة بعد ارتطام مركبتهم في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به، وتم نقلهما لمستشفى الأفلاج العام لتعرضهما لإصابات استوجبت تنويمهما.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:34 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
10:14 PM

محافظ الأفلاج يزور رجلي أمن أصيبا أثناء مهمة أمنية

بعد ارتطام مركبتهما في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,612

قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني قبل قليل بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للاطمئنان على رجلي أمن أصيبا في حادث مروري أثناء مهمة أمنية قبل يومين رافقه خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة العقيد محمد العاصمي.


وكان رجلا أمن قد تعرضا لإصابة بعد ارتطام مركبتهم في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به، وتم نقلهما لمستشفى الأفلاج العام لتعرضهما لإصابات استوجبت تنويمهما.

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