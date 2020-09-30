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ليس كبيرًا .. كم عدد الجمهور الذي تابع مناظرة "ترامب" و"بايدن"؟

الرقم القياسي يبلغ 45.3 مليون مشاهد

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمنافس الديمقراطي جو بايدن على الأرجح جمهورًا أصغر بكثير من الرقم القياسي، الذي سجل قبل أربع سنوات، بحسب بيانات أولية عن نسبة المشاهدة التي استشهدت بها مجلة "هوليوود ريبورتر".

وتابع ما يقدر بنحو 28.82 مليون شخص شبكات البث "إيه.بي.سي"، و "سي.بي.إس"، و"إن.بي.سي" و"فوكس"، أي أقل من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على هذه الشبكات في عام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليونًا، وفقًا لـ "رويترز".

وستصدر بيانات من شبكات إضافية في وقت لاحق اليوم (الأربعاء).

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ليس كبيرًا .. كم عدد الجمهور الذي تابع مناظرة "ترامب" و"بايدن"؟
سبق

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمنافس الديمقراطي جو بايدن على الأرجح جمهورًا أصغر بكثير من الرقم القياسي، الذي سجل قبل أربع سنوات، بحسب بيانات أولية عن نسبة المشاهدة التي استشهدت بها مجلة "هوليوود ريبورتر".

وتابع ما يقدر بنحو 28.82 مليون شخص شبكات البث "إيه.بي.سي"، و "سي.بي.إس"، و"إن.بي.سي" و"فوكس"، أي أقل من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على هذه الشبكات في عام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليونًا، وفقًا لـ "رويترز".

وستصدر بيانات من شبكات إضافية في وقت لاحق اليوم (الأربعاء).

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
09:43 PM

ليس كبيرًا .. كم عدد الجمهور الذي تابع مناظرة "ترامب" و"بايدن"؟

الرقم القياسي يبلغ 45.3 مليون مشاهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمنافس الديمقراطي جو بايدن على الأرجح جمهورًا أصغر بكثير من الرقم القياسي، الذي سجل قبل أربع سنوات، بحسب بيانات أولية عن نسبة المشاهدة التي استشهدت بها مجلة "هوليوود ريبورتر".

وتابع ما يقدر بنحو 28.82 مليون شخص شبكات البث "إيه.بي.سي"، و "سي.بي.إس"، و"إن.بي.سي" و"فوكس"، أي أقل من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على هذه الشبكات في عام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليونًا، وفقًا لـ "رويترز".

وستصدر بيانات من شبكات إضافية في وقت لاحق اليوم (الأربعاء).

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

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