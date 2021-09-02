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"تالف".. منصة للاستعلام عن السيارات المحجوزة بمكة المكرمة

على موقع الأمانة الإلكتروني وتيسيراً على المواطنين والمقيمين

أطلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة منصة "تالف" على موقع الأمانة الإلكتروني للاستعلام عن السيارات الخربة والهياكل التالفة التي تم مصادرتها من قِبل البلديات والتأكد من حجزها في مواقع حجز السيارات.

وأتاحت الأمانة لملاك السيارات الاستعلام عن سياراتهم بواسطة: نوع السيارة، ولونها، ورقم اللوحة، والهيكل، والنطاق الإشرافي للبلدية، وتاريخ سحب المركبة، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx تيسيراً على المواطنين والمقيمين لمعرفة أماكن حفظ سياراتهم التي تم رفعها من المحاور والشوارع الرئيسة والأحياء بحملة معالجة التشوهات البصرية.

وأكدت الأمانة أنه تم رفع 1006 سيارات تالفة في الأحياء والشوارع، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة في أحياء وميادين مكة المكرمة، إضافةً إلى 877 سيارة تم نقلها من قبل ملاكها امتثالاً لتعليمات الأمانة، مؤكدةً استمرار الحملة للقضاء على عناصر التشوّه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، والوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

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"تالف".. منصة للاستعلام عن السيارات المحجوزة بمكة المكرمة
سبق

أطلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة منصة "تالف" على موقع الأمانة الإلكتروني للاستعلام عن السيارات الخربة والهياكل التالفة التي تم مصادرتها من قِبل البلديات والتأكد من حجزها في مواقع حجز السيارات.

وأتاحت الأمانة لملاك السيارات الاستعلام عن سياراتهم بواسطة: نوع السيارة، ولونها، ورقم اللوحة، والهيكل، والنطاق الإشرافي للبلدية، وتاريخ سحب المركبة، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx تيسيراً على المواطنين والمقيمين لمعرفة أماكن حفظ سياراتهم التي تم رفعها من المحاور والشوارع الرئيسة والأحياء بحملة معالجة التشوهات البصرية.

وأكدت الأمانة أنه تم رفع 1006 سيارات تالفة في الأحياء والشوارع، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة في أحياء وميادين مكة المكرمة، إضافةً إلى 877 سيارة تم نقلها من قبل ملاكها امتثالاً لتعليمات الأمانة، مؤكدةً استمرار الحملة للقضاء على عناصر التشوّه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، والوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
06:53 PM

"تالف".. منصة للاستعلام عن السيارات المحجوزة بمكة المكرمة

على موقع الأمانة الإلكتروني وتيسيراً على المواطنين والمقيمين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة منصة "تالف" على موقع الأمانة الإلكتروني للاستعلام عن السيارات الخربة والهياكل التالفة التي تم مصادرتها من قِبل البلديات والتأكد من حجزها في مواقع حجز السيارات.

وأتاحت الأمانة لملاك السيارات الاستعلام عن سياراتهم بواسطة: نوع السيارة، ولونها، ورقم اللوحة، والهيكل، والنطاق الإشرافي للبلدية، وتاريخ سحب المركبة، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx تيسيراً على المواطنين والمقيمين لمعرفة أماكن حفظ سياراتهم التي تم رفعها من المحاور والشوارع الرئيسة والأحياء بحملة معالجة التشوهات البصرية.

وأكدت الأمانة أنه تم رفع 1006 سيارات تالفة في الأحياء والشوارع، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة في أحياء وميادين مكة المكرمة، إضافةً إلى 877 سيارة تم نقلها من قبل ملاكها امتثالاً لتعليمات الأمانة، مؤكدةً استمرار الحملة للقضاء على عناصر التشوّه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، والوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

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