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بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازم

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازم
سبق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:33 PM

بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
8,490

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام.

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