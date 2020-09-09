أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام.
بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازم
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازمعبدالله البرقاوي سبق 2020-09-09
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:33 PM
بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازم
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام.
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