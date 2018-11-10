وقالت الهيئة: الحالة الجوية الماطرة على المملكة تستمر حتى غد الأحد ما بين متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشرقية لكل من: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وشمال شرق الرياض، والمنطقة الشرقية، خاصة وسط المنطقة والأجزاء الشمالية منها.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن استمرار الحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة حتى يوم غد.

"الأرصاد" تعلن استمرار الحالة الجوية على المملكة حتى يوم غد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-10 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن استمرار الحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة حتى يوم غد. وقالت الهيئة: الحالة الجوية الماطرة على المملكة تستمر حتى غد الأحد ما بين متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشرقية لكل من: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وشمال شرق الرياض، والمنطقة الشرقية، خاصة وسط المنطقة والأجزاء الشمالية منها.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 03:19 PM

"الأرصاد" تعلن استمرار الحالة الجوية على المملكة حتى يوم غد ما بين متوسطة إلى غزيرة على حائل والقصيم وشمال شرق الرياض





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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن استمرار الحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة حتى يوم غد.

وقالت الهيئة: الحالة الجوية الماطرة على المملكة تستمر حتى غد الأحد ما بين متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشرقية لكل من: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وشمال شرق الرياض، والمنطقة الشرقية، خاصة وسط المنطقة والأجزاء الشمالية منها.